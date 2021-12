Депутат Сакребуло Сенаки от ЕНД обвинил Грузинскую мечту в продкупе

Депутат Сакребуло Сенаки от Единого национального движения Лаша Кучава заявил сегодня, что Грузинская мечта предложила ему 100 000 лари в обмен на поддержку.

«Грузинской мечте не хватает одного голоса для того, чтобы получить большинство в Сакребуло Сенаки, и она делает все, использует все грязные методы, чтобы получить этот один голос — то есть подкуп, запугивание, шантаж и т. д.», — сказал он журналистам.

«Civil Georgia» попросил Грузинскую мечту прокомментировать обвинения Кучавf. Ответ будет отражен в материале, как только он будет получен.

Сакребуло Сенаки — одно из пяти, где избрать председателя до сих пор не удалось, поскольку ни одна партия не имеет достаточного большинства. Грузинская мечта имеет 16 мест в Сакребуло муниципалитета Сенаки, состоящее из 33 членов, Национальное движение — 13 мест, а партия За Грузию — 4 места.

Из-за отсутствия кворума заседание Сенакского Сакребуло несколько раз откладывалось. На сегодняшнем заседании не присутствовали члены Грузинской мечты и один из депутатов от партии Георгия Гахария. Так было и 24 декабря, когда депутаты Грузинской мечты, а также по одному члену от ЕНД и За Грузию не присутствовали на заседании Сакребуло.

Перед тем, как Кучава озвучил обвинения, Единое национальное движение обвиняло Грузинскую мечту в оказании давления на их бывшего депутата Рамиза Рамазанова в Дманиси. После этого Рамазанов покинул Национальное движение, остался независимым депутатом и помог Грузинской мечте избрать председателя Сакребуло муниципалитета Дманиси, а сам стал его первым заместителем. Ранее Национальное движение обвинило правящую партию в давлении на своего депутата Нугзара Путкарадзе в Батуми. Нугзар Путкарадзе скончался вскоре после озвучивания обвинений.

