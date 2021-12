Несмотря на договоренность, оппозиция не смогла избрать председателя Сакребуло Чхороцку

В Сакребуло муниципалитета Чхороцку, которое является одним из шести, где оппозиция имеет преимущество, несмотря на соглашение, оппозиционные партии все еще не смогли выдвинуть единого кандидата на пост председателя Сакребуло.

В Сакребуло муниципалитета Чхороцку, состоящем из 27 депутатов, у правящей Грузинской мечты есть 12 мест, у Национального движения и партии За Грузию по 7 мест, а у партии Лело — 1.

Единое национальное движение и Лело договорились поддержать в качестве кандидата на пост председателя Сакребуло Шоту Цурцумия из партии За Грузию, который конкурировал бы с кандидатом Грузинской мечты Джумбером Изория. Ни один из кандидатов не набрал необходимого количества голосов (14).

Во время тайного голосования кандидата от Грузинской мечты поддержали 13 депутатов, а 12 — кандидата от партии За Грузию. Один голос был аннулирован, поскольку один член Сакребуло отметил обоих кандидатов. Один из депутатов Национального движения Рамаз Гулуа на сегодняшнем заседании не присутствовал.

Сегодняшние процессы в Сакребуло Чхороцку вызвали подозрения, что один из оппозиционеров поддержал кандидата Грузинской мечты, а другой сознательно аннулировал свой голос. За этим последовали взаимные обвинения между Единым национальным движением и партией За Грузию.

Подчеркнув, что партия «За Грузию» является «единодушным» и «прочным» ядром, Шота Цурцумия сказал, что у него нет вопросов к своим товарищам по команде и сомневается в ЕНД и Лело. «Вы сами решаете, продались ли эти люди, заключение делайте сами», — сказал он журналистам.

Со своей стороны, депутат от Единого национального движения Ото Шенгелия заявил, что ЕНД уверено в себе и в депутатах от Лело и, наоборот, сомневается в отношении партии бывшего премьер-министра. «Я не знаю, что произошло в команде Гахария», — сказал он журналистам.

В случае, если Сакребуло не изберет ни одного из выдвинутых кандидатов на пост председателя, должно быть проведено повторное голосование, в ходе которого будет выдвинут только один кандидат с наибольшим количеством голосов. Однако сегодня оппозиционные депутаты отказались участвовать в повторном голосовании, в связи с чем заседание было перенесено. Сакребуло Чхороцку не смогло избрать председателя также на заседании 3 декабря.

В связи с возникающими тупиками на выборах председателей Сакребуло в муниципалитетах председатель Единого национального движения (ЕНД) Ника Мелия заявил вчера, что его партия поддержит кандидатов, выдвинутых партией Георгия Гахария. Однако он также подчеркнул, что в таком случае другие ключевые должности в горсовете должны занимать представители оппозиционных партий.

После сегодняшних событий один из лидеров партии За Грузию Бердия Сичинава заявил, что «часть Национального движения вступила в прямую коллаборационистскую сделку с Грузинской мечтой. «Одно — это предложение, а другое — дело, которое происходит на местном политическом уровне в муниципалитете», — сказал он, указывая на заявление председателя ООН Ники Мелия.

