Увеличивается стоимость разового проезда на городском транспорте в Тбилиси, вводится абонентская система

Мэр столицы Каха Каладзе объявил сегодня, что с 2022 года будет внедрена новая абонентская система для проезда на городском транспорте. В результате разовая плата за проезд в общественном транспорте Тбилиси увеличится.

По словам Кахи Каладзе, новая платежная система объединит все виды общественного транспорта — метро, ​​автобусы и микроавтобусы. Стоимость безлимитного проезда на автобусе, метро и синих микроавтобусах в течение 90 минут увеличится в 2 раза по сравнению с действующим тарифом и составит 1 лари. Что касается желтых микроавтобусов, то текущий тариф составляет 0,80 лари.

Кроме того, пассажиры муниципального транспорта смогут использовать однодневные, недельные, месячные, трехмесячные, шестимесячные и годовые безлимитные карты. Однодневный безлимитный проездной будет стоить 3 лари, недельный — 20 лари.

Кроме того, проездной на один месяц будет стоить 40 лари, трехмесячный — 100 лари, шестимесячный — 150 лари и годовой — 250 лари.

По словам мэра столицы, проездной на месяц станет значительной льготой для самых активных пользователей общественного транспорта и они сэкономят в среднем 10-20 лари в месяц.

Кроме того, по словам Каладзе, ряд категорий потребителей будут пользоваться бесплатным и льготным проездом. Это — зарегистрированные в Тбилиси незрячие, сопровождающие их лица и проводники; ученики школ; участковые инспекторы и сотрудники Главного оперативного управления Департамента полиции столицы; работники муниципальных детских садов Тбилиси; зарегистрированные в Тбилиси ветераны ВС и др. В то же время студенты, пенсионеры и другие общественные группы по-прежнему будут пользоваться льготными тарифами на проезд.

По заявлению Каладзе, льготным тарифом – 0,2 лари по-прежнему будут пользоваться студенты высших и профессиональных учебных заведений столицы; работники публичных общеобразовательных и профессиональных учебных заведений; пенсионеры; медицинский персонал столичных поликлиник; мандатарии и др.

По его словам, льготный тариф — 0,1 лари останется неизменным и для социально незащищенных граждан, проживающих в Тбилиси, чей семейный рейтинг составляет 70 тысяч баллов и ниже.

