Бывший начальник Генштаба Грузии задержан в Германии

Генеральная прокуратура Грузии объявила 20 декабря, что бывший начальник Объединенного штаба Вооруженных сил Грузии (ныне Генеральный штаб) Георгий (Гиги) Каландадзе, которого прокуратура обвиняет незаконном лишении свободы и пытках, был задержан в Германии 19 декабря. Ведомство намерено обратиться к Германии с просьбой экстрадиции Каландадзе.

Каландадзе был назначен начальником Объединенного штаба 8 октября 2012 года, через неделю после победы Грузинской мечты на парламентских выборах, тогдашним президентом Михаилом Саакашвили. До этого, с 2010 года Георгий Каландадзе занимал должность первого заместителя начальника Штаба. До 2011 года параллельно он также был командующим Сухопутными войсками.

По версии прокуратуры, в июле 2012 года Георгий Каландадзе, тогдашний заместитель министра обороны Давид Ахалаия, начальник Департамента военной полиции Мегис Кардава и начальник Главного управления Абхазской АР Департамента конституционной безопасности МВД Роман Шаматава спланировали незаконное лишение свободы гражданину Э.К. и получение от него в результате пыток признания в подготовке теракта.

По данным Следственного управления, для приведения в исполнение намерения 28 июля 2012 года сотрудники Управления региона Самегрело-Земо Сванети МВД Грузии, по их поручению, незаконно задержали Э.К. в Зугдиди и перевели его в административное здание Департамента военной полиции в Тбилиси.

По той же информации, Каландадзе, Ахалаия, Кардава и Шаматава 29 июля в течение нескольких часов пытали Э.К., после «жестоких пыток» он потерял сознание, но скорая помощь ему не была оказана и в течение нескольких дней он находился в «беспомощном состоянии» в одной из комнат здания.

Следствие по делу Георгия Каландадзе было начато в 2015 году по статьям 143 (2 и 4) и 1441 (2 и 3) Уголовного кодекса, которые предусматривают лишение свободы на срок от 12 до 17 лет.

Каландадзе, который в настоящее время является гражданином Украины, был задержана в аэропорту Берлина. Как сообщает телеканал «Рустави-2», она был в гостях у своего ребенка в Германии.

Реакция оппозиции

Бывший президент Михаил Саакашвили связал задержание Георгия Каландадзе с его военным прошлым. По его Саакашвили, Каландадзе — «герой» российско-грузинской августовской войны 2008 года, который также принимал активное участие в боевых действиях с начала войны в Украине.

«Очень жаль, что власти Грузии создают проблемы для главных врагов России по всему миру», — заявил Михаил Саакашвили, добавив, что он «гражданин Украины, а также занимает должность в Национальной гвардии Украины».

Арест Каландадзе назвал «странной историей» один из лидеров Европейской Грузии Гиги Церетели. По его словам, задержанный является гражданином Украины, а у Украины «довольно натянутые» отношения с Россией, и на этом фоне задержание Каландадзе «выглядит, мягко говоря, странно».

Обновление следует…

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)