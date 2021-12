При поддержке ЕС запущена новая торговая платформа

В Брюсселе после 6-го саммита Восточного партнерства был запущен новый инструмент для поддержки торговли и инвестиций между ЕС и Восточным партнерством — Helpdesk.

Запущенная 16 декабря Служба поддержки поможет импортерам и экспортерам в ЕС и странах Восточного партнерства найти новые рыночные возможности, а также поможет микро-, малому и среднему бизнесу определить потенциальных партнеров, а также получить информацию о необходимых требованиях и процедурах.

Еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Вархей заявил, что «эта платформа является практическим средством поддержки региона Восточного партнерства». По его словам, что ЕС стремится укрепить экономические связи между ЕС и регионом Восточного партнерства и облегчить торговлю с ЕС для малого и среднего бизнеса.

Исполнительный вице-президент и торговый комиссар Еврокомиссии Вальдис Домбровскис заявил, что регион является одним из 10 крупнейших торговых партнеров ЕС, а ЕС является его самым крупным торговым пертнером, на которого приходится почти треть общего объема торговли региона. «Эта инициатива еще больше расширит возможности для компаний ЕС, особенно малого и среднего бизнеса, и внесет значительный вклад в увеличение торговли и инвестиций со странами Восточного партнерства», — добавил он.

Служба поддержки включает три основных модуля, это: возможности, рыночная информация и Центр помощи. Первый поможет потребителям определить наиболее перспективные рынки и сравнить текущие и потенциальные торговые показатели в регионе и ЕС. Это поможет им принимать более информированные решения в торговле с регионом и ЕС.

Модуль рыночной информации проинформирует клиента об условиях доступа на рынок, которые необходимо учитывать, чтобы они могли продавать свою продукцию на выбранном рынке. Он также может связывать пользователей с соответствующими партнерами в их собственной стране или стране назначения.

Третий модуль — Центр помощи помогает клиентам эффективно использовать платформу, чтобы найти дополнительные ресурсы и связаться с соответствующими местными агентствами, чтобы ответить на потенциальные вопросы.

Финансируемый ЕС проект в рамках инициативы EU4Business — Helpdesk — был разработан и реализуется Международным торговым центром. Последний является совместным агентством ООН и Всемирной торговой организации.

