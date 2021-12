Внешнеторговый оборот Грузии в январе-ноябре 2021 г. увеличился на 25%

Согласно предварительным данным Национальной службы статистики Грузии, которые были опубликованы 20 декабря, в январе-ноябре 2021 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года внешнеторговый оборот Грузии увеличился на 25,1% и составил 12,82 миллиарда долларов США.

За отчетный период экспорт увеличился на 26,7% до 3,82 миллиарда долларов США, а импорт увеличился на 24,5% до 9 миллиардов долларов США. Отрицательное сальдо торгового баланса составило 5,18 миллиарда долларов США, что составляет 40,4% от общего товарооборота.

С 1,9 млрд долларов США Турция возглавляет список крупнейших торговых партнеров Грузии. Затем идут Россия — 1,48 млрд, Китай — 1,36 млрд, Азербайджан — 997,3 млн, США — 708,2 млн долларов США.

Что касается экспорта, крупнейшим торговым партнером Грузии был Китай с 569,1 млн долларов США. Далее следуют — Россия — 549,1 млн; Азербайджан — 488,3 млн; Турция — 291,6 млн и Украина — 278 млн долларов США.

Крупнейшими торговыми партнерами Грузии с точки зрения импорта были Турция, Россия, Китай, США и Азербайджан с 1,6 млрд; 926,2 млн; 790,4 млн; 553,3 млн и 509 млн долларов США.

В списке крупнейших товарных групп по части экспорта были медные руды и концентраты с 750,1 млн долларов США. Далее следуют — реэкспорт легковых автомобилей — 417,6 млн долларов США; Ферросплавы — 414,8 млн долларов США; Натуральные виноградные вина — 216,4 млн долларов США; Спиртные напитки — 140,9 млн долларов США; Минеральная и пресная вода — 130,9 млн долларов США; Фундук и прочие орехи — 106,4 млн долларов США; Азотные удобрения — 97,7 млн ​​долларов США; Фасованные лечебные средства — 87,7 млн ​​долларов США; Золото — 58,2 миллиона долларов; Прочие товары — 1,4 млрд долларов США.

По импорту список крупнейших товарных групп возглавили легковые автомобили с 796,2 млн долларов США. Далее идут нефть и нефтепродукты — 737,7 список; Медные руды и концентраты — 668,3 млн долларов США; Фасованные лечебные средства — 334,3 список; Нефтяные газы и прочие газообразные углеводороды — 281,3 млн долларов США; Телефонные аппараты — 194,1 млн долларов США; ЭВМ и блоки к ним — 136,8 млн долларов США; Вакцины, кровь и иммунные продукты — 112,8 млн долларов США; Грузовые автомобили — 97,5 млн долларов США; Пшеница и меслин — 88,8 млн долларов США; Прочие товары — 5,6 млн долларов США.

