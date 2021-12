Суд Германии: убийство Хангошвили заказали российские власти

Суд Германии постановил сегодня, что гражданин России Вадим Красикова виновен в убийстве Зелимхана Хангошвили и приговорил его к пожизненному заключению. Информацию распространяют западные СМИ.

Суд также заявил, что убийство Зелимхана Хангошвили, гражданина Грузии чеченского происхождения, которого Москва считает террористом, было заказано российскими властями.

«В июне 2019 года государственные органы центральной власти Российской Федерации приняли решение о ликвидации Торнике Хангошвили в Берлине», — цитирует Reuters слова судьи.

Обновление следует…

