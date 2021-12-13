Порт Батуми, октябрь, 2021 г. Фото: Отар Кобахидзе/Civil.ge
Новости

Служба статистики: Внешнеторговый оборот Грузии за январь-ноябрь вырос на 25,2%

13/12/2021 - 13:32
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Согласно экспресс-данным Национальной службы статистики Грузии, которые были опубликованы 13 декабря, в январе-ноябре 2021 года внешнеторговый оборот Грузии по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года увеличился на 25,2% и составил 12,83 миллиарда лари.

Согласно той же информации, за отчетный период экспорт увеличился на 26,7% — до 3,82 миллиарда лари, а импорт увеличился на 24,5% — до 9 миллиардов лари. За тот же период отрицательное сальдо торгового баланса составило 5,18 миллиарда лари, что составляет 40,4% от общего товарооборота.

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13/12/2021 - 13:32
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