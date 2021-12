Столтенберг говорит премьеру Грузии: судебная реформа и свобода СМИ «важны»

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил на совместной пресс-конференции после встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили в Брюсселе 15 декабря, что «важно продолжить работу над судебной реформой, свободой СМИ и подотчетностью в секторе безопасности».

По словам генерального секретаря, НАТО надеется, что «Грузия будет придерживаться демократических стандартов, над которыми она много работала в последние годы». Он призвал премьер-министра Грузии работать с оппозицией для «разрешения политических разногласий, а также уменьшения поляризованной риторики и действий».

Столтенберг заявил, что помимо ситуации в Грузии, на встрече они обсудили вопросы региональной безопасности, а также о дестабилизирующих действий России в Черноморском регионе.

Говоря о военной мобилизации России в Украине и вокруг нее, генеральный секретарь сказал: «мы договорились быть бдительными и предотвратить эскалацию конфликта. Любая агрессия в будущем дорого обойдется России и будет иметь серьезные экономические и политические последствия».

Что касается призыва Москвы к странам-членам НАТО отменить решение Бухарестского саммита 2008 года, согласно которому, Грузия и Украина станут членами альянса, Столтенберг сказал, что две страны-аспиранты «имеют право выбирать свои альянсы, а Россия не имеет права диктовать им».

«Мы отвергаем любую идею сфер влияния в Европе. Они являются частью истории и должны оставаться таковыми», — сказал он, пообещав, что Североатлантический союз будет продолжать оказывать политическую и практическую поддержку своим партнерам. «Мы работаем над укреплением оборонных возможностей Грузии, путем поддержки морских операций, совместных учений и обмена информацией», — добавил он.

Генеральный секретарь подтвердил поддержку Североатлантическим союзом территориальной целостности и суверенитета Грузии и приветствовал многолетнее участие страны в миссиях НАТО.

Со своей стороны премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что Грузия добилась «значительного прогресса» на пути к евроатлантической интеграции, подчеркнув, что «пришло время для продвижения интеграционного процесса и принятия конкретных политических решений».

«Это будет четким сигналом для стран аспирантов о том, что готовность, приверженность и упорный труд приносят результат», — сказал он, добавив, что «это станет мощным сигналом для всего региона о том, что НАТО на месте и так же сильна, как и прежде».

Премьер-министр подтвердил в очередной раз, что «членство в НАТО является главным приоритетом внешней политики и политики безопасности Грузии, которую поддерживает подавляющее большинство нашего населения».

По его словам, у Грузии «есть все практические инструменты для вступления в НАТО, и для этого мы ведем активный диалог с союзниками по подготовке политического решения о членстве Грузии в НАТО».

Гарибашвили заявил, что решение Бухарестского саммита 2008 года было «сильным сигналом, который до сих пор находит резонанс», добавив, что «каждое государство имеет суверенное право выбирать свой собственный внешнеполитический курс».

Он также отметил, что успешная реализация этого решения «так же важна для НАТО, как и для Грузии».

Говоря о безопасности Черного моря, премьер-министр сказал, что «очевидно, что евроатлантическая безопасность невозможна без безопасного и стабильного Черноморского региона». По его словам, усиление концентрации НАТО в регионе Черного моря, с другой стороны, важно для стабильности в регионе.

Премьер-министр Грузии сегодня находится с визитом в Брюсселе. Он также примет участие в саммите Восточного партнерства.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)