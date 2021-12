Энтони Блинкен: двери в НАТО открыты для Грузии и Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил в очередной раз, что двери НАТО открыты для Грузии и Украины. Он имел в виду решение Бухарестского саммита 2008 года о том, что две страны станут членами альянса.

«Если они по-прежнему стремятся к членству и будут соответствовать требованиям», процесс будет продвигаться вперед, — сказал он NBC News 12 декабря. Незадолго до этого заявления Москва призвала Североатлантический союз отменить решение Бухарестского саммита.

Говоря о претензиях президента России Владимира Путина и Кремля о концентрации сил НАТО в Восточной Европе, Блинкен отметил, что «все, что он желает предотвратить, как говорит президент Путин, он спровоцировал своими действиями».

Он также заявил, что «немедленное членство Украины в НАТО имело широкую поддержку в обществе, которое изменилось» с тех пор, как Россия вторглась на Украину в 2014 году и захватила Крым. «НАТО необходимо лучше защищать себя и иметь более подготовленные силы ближе к России».

Говоря о концентрации российских войск вдоль границ Украины и опасениях российской военной агрессии, госсекретарь сказал, что деэскалация и дипломатия «гораздо лучший путь для продвижения вперед».

Заявление было сделано на том фоне, когда Москва обратилась к США и союзникам по НАТО с требованием «долгосрочных гарантий», чтобы предотвратить дальнейшее расширение альянса на Восточную Европу.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил позицию Североатлантического союза, согласно которой он не допустит, чтобы Россия контролировала и решала, что будут делать союзники, и что «любое суверенное государство имеет право выбирать свой собственный путь».

