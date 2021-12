«Международная прозрачность» публикует новый доклад о недекларированных компаниях депутатов

Неправительственная организация «Международная прозрачность – Грузия» 10 декабря опубликовала новый доклад, согласно которому недекларированные бизнес-активы депутатов Парламента и их деятельность, несовместимая с их статусом, «являются проблемой и в Парламенте десятого созыва».

В докладе говорится, что из 150 депутатов Парламента 62 депутата имеют связи с бизнесом, 20 из них не полностью задекларировали свою прямую предпринимательскую деятельность (владение акциями или представительство компании), 13 депутатов не полностью задекларировали свою косвенную предпринимательскую деятельность.

Согласно докладу, в 12 случаях депутаты продолжали осуществлять представительные полномочия предпринимательского субъекта параллельно с их деятельностью в Парламенте. В список вошли три депутата Грузинской мечты, в том числе председатель фракции Грузинская мечта Мамука Мдинарадзе, семь депутатов ЕНД (4 продолжали деятельность в качестве директора компании, остальные — индивидуальные предприниматели), а также Иаго Хвичия из нового политического центра Гирчи, и Тамар Чарквиани, депутат от партии Закон и правосудие.

Примечательно, что в связи с предпринимательской деятельностью член Парламента не имеет права напрямую осуществлять неоднократную деятельность по управлению материальными ценностями и финансовыми ресурсами с целью получения прибыли и быть главой компании, осуществлять полномочия члена надзорного, контрольного, аудиторского или консультационного органа.

Организация также заявила, что 10 депутатов не полностью указали владение долями в декларации, такими депутатами являются: Давид Качарава (Грузинская мечта), Нона Мамулашвили (Национальное движение), Леван Мгалоблишвили (Грузинская мечта), Цезар Чочели (Национальное движение), Тариел Накаидзе (бывший член Европейской Грузии), Нино Цилосани (Грузинская мечта), Дилар Хабулиани (Национальное движение), Иаго Хвичия (Гирчи), Заал Дугладзе (Грузинская мечта), Придон Инджия (Европейские социалисты).

Согласно документу, в 25 случаях доли не передавались другому лицу с правом управления.

В организации отметили, что доходы от предпринимательской деятельности указали только 22 депутата из 62. Согласно их декларациям, Кахабер Окриашвили, бывший депутат от правящей партии, который перед парламентскими выборами 2020 года перешел на сторону оппозиции, и в настоящее время является депутатом от оппозиции, задекларировал годовой доход в размере 11 268 533,54 лари, что в семь раз больше, чем у следующего в списке депутата.

Список также возглавляют Придон Инджия (Европейские социалисты) с 1 528 556 лари; Антон Оболашвили (фракция Грузинская мечта) — 1 418 917,5 лари и Элгуджа Гоциридзе (Грузинская мечта) — 1 263 590,42 лари.

В докладе также говорится, что семь депутатов имеют бизнес-активы в более чем 10 компаниях:

Бадри Джапаридзе (Лело за Грузию) — 32 компании;

(Лело за Грузию) — 32 компании; Мамука Хазарадзе (Лело за Грузию) — 30 компаний;

(Лело за Грузию) — 30 компаний; Васил Чигогидзе (Грузинская мечта) — 22 компании;

(Грузинская мечта) — 22 компании; Автандил Энукидзе (Европейские социалисты) — 20 компаний;

(Европейские социалисты) — 20 компаний; Придон Инджиая (Европейские социалисты) — 20 компаний;

(Европейские социалисты) — 20 компаний; Кахабер Окриашвили (Единое национальное движение — Объединенная оппозиция «Сила в единстве») — 12 компаний;

(Единое национальное движение — Объединенная оппозиция «Сила в единстве») — 12 компаний; Дилар Хабулиани (Единое национальное движение — Объединенная оппозиция «Сила в единстве») — 10 компаний.

В организации также заявили, что у нее нет возможности установить занимаются ли незадекларированные компании предпринимательской деятельностью на самом деле, и этим вопросом должно заинтересоваться Бюро публичной службы.

Информация о декларациях депутатов и их долях в компаниях также содержится в докладе от 16 сентября 2021 года. С тех пор состав Парламента немного изменился, например, Мамука Хазарадзе покинул законодательный орган в ноябре.

