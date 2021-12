«Международная прозрачность» о проблеме анонимных владельцев компаний и коррупционных рисках

НПО «Международная прозрачность – Грузия» в опубликованном 8 декабря докладе говорит о проблеме анонимных владельцев компаний, растущих коррупционных рисках, отмывании денег и угрозе тайных сделок между высокопоставленными должностными лицами и компаниями.

По заявлению организации, из 3200 компаний, зарегистрированных в Предпринимательском реестре Грузии, полностью или частично зарегистрированы в офшорах, и они владеют около 160 крупными или средними предприятиями, в том числе «Тбилиси Энерджи», «Билайн», «Айдиэс Боржоми», «Силк Роуд Групп» и т.д.

По заявлению «Международной прозрачности», эти компании получают государственные контракты, важные лицензии и разрешения, участвуют в государственных программах, пользуются государственными льготами.

По данным организации, в 2011-2020 годах в Грузию из стран с офшорными территориями поступило до 5,2 миллиарда долларов прямых иностранных инвестиций, что составляет 38% от общего объема иностранных инвестиций за этот период.

Со ссылкой на слова бывшего министра финансов Иване Мачавариани, в котором он сказал, что 60-70% прямых иностранных инвестиций в страну — это местные инвестиции, то есть «вывезенные отсюда и импортированные из разных стран», «Международная прозрачность» высказала подозрение, что анонимные владельцы компаний могут использоваться в различных коррупционных целях.

«Международная прозрачность» подчеркнула, что секретные компании оказывали «скрытое нездоровое влияние на государственные институты и стратегически важные объекты». По мнению организации, «нездоровое» пересечение интересов бизнеса и публичных интересов, выраженное в «секретных» сделках, «создает благоприятные условия для высокого уровня коррупции».

По заявлению организации, Бидзина Иванишвили является бенефициаром как минимум 20 офшорных компаний, только 12 из которых владеют 26 компаниями в Грузии, которые, в свою очередь, владеют другими компаниями. «В результате 12 офшорных компаний Бидзины Иванишвили прямо или косвенно владеют 70 компаниями в Грузии», — говорится в докладе.

В качестве главного примера этого «Международная прозрачность» приводит миллиардера Бидзину Иванишвили, основателя правящей Грузинской мечты и бывшего премьер-министра, «чье влияние на правительство страны и большинство публичных институтов, несмотря на формальный уход из политики, следует рассматривать как захват государства».

В то же время «Международная прозрачность» заявляет, что с учетом личных бизнес-интересов Бидзины Иванишвили в порту Поти (о чем свидетельствуют т.н. документы Пандоры) и того фактора, что последний является конкурентом порта Анаклия, «возникает легитимный вопрос, не был ли приостановлен важный для страны геополитический проект в пользу интересов частного лица».

Подчеркнув, что Бидзина Иванишвили не включил эти компании в имущественную декларацию во время своего пребывания на посту премьер-министра в 2013 году, «Международная прозрачность» заявила, что существующая система декларирования не может обеспечить раскрытие анонимных владельцев компаний и что это зависит от добросовестности владельцев.

Для решения проблемы анонимного владения компаниями организация призвала правительство создать реестр бенефициарных владельцев. Бенефициар — это лицо, которое владеет долей или активом в компании или контролирует и принимает решения в отношении ее деятельности. «Страна также получила рекомендацию о создании реестра от Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), что не было реализовано», — говорится в документе.

По заявлению «Международной прозрачности», реестр станет новым механизмом для журналистов и организаций-наблюдателей для выявления коррупционных преступлений и контроля должностных лиц. В то же время «у следственных органов появится возможность более легко выследить виновного и изъять украденные деньги».

Кроме того, создав реестр, «у бизнеса появится возможность проверить, с кем они имеют дело, и таким образом снизить риски. В то же время, из-за снижения риска неформальных сделок, делая бизнес-среда станет более справедливой и конкурентоспособной».

