Сопрезиденты Евронест хотят, чтобы на саммите Восточного партнерства Беларусь представляла оппозиция

Сопредседатели Парламентской ассамблеи Евронест, депутат Европарламента Андрюс Кубилюс и депутат Грузинской мечты Мака Бочоришвили призвали институты ЕС пригласить лидеров демократической оппозиции Беларуси на саммит Восточного партнерства 15 декабря.

В заявлении, опубликованном 10 декабря, два сопрезидента заявили, что «будущее демократической Беларуси находится в семье европейских демократий».

Парламентская ассамблея Евронест объединяет парламентские делегации Евросоюза, а также его восточных партнеров — Грузии, Украины, Молдовы, Азербайджана и Армении. Беларусь также включена в инициативу «Восточное партнерство», хотя Минск приостановил свое участие в этом формате в июне на фоне обострения отношений с Брюсселем.

