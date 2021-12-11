Европейские флаги возле здания Еврокомиссии в Брюсселе, Фото: Кристиан Лу/Unplash.com
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Сопрезиденты Евронест хотят, чтобы на саммите Восточного партнерства Беларусь представляла оппозиция

11/12/2021 - 12:13
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Сопредседатели Парламентской ассамблеи Евронест, депутат Европарламента Андрюс Кубилюс и депутат Грузинской мечты Мака Бочоришвили призвали институты ЕС пригласить лидеров демократической оппозиции Беларуси на саммит Восточного партнерства 15 декабря.

В заявлении, опубликованном 10 декабря, два сопрезидента заявили, что «будущее демократической Беларуси находится в семье европейских демократий».

Парламентская ассамблея Евронест объединяет парламентские делегации Евросоюза, а также его восточных партнеров — Грузии, Украины, Молдовы, Азербайджана и Армении. Беларусь также включена в инициативу «Восточное партнерство», хотя Минск приостановил свое участие в этом формате в июне на фоне обострения отношений с Брюсселем.

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11/12/2021 - 12:13
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