Соглашение Грузии с КГБ Беларуси вступило в силу
Соглашение о сотрудничестве между Службой государственной безопасности Грузии и Комитетом государственной безопасности Беларуси вступило в силу 1 августа. Информацию «Civil Georgia» подтвердили в Службе госбезопасности Грузии.
Соглашение, подписанное в августе 2016 года, предусматривает обмен сторонами информацией в области государственной безопасности, а также сотрудничество в борьбе с преступлениями против конституционного строя, суверенитета и территориальной целостности, транснациональной организованной преступностью, терроризмом, кибертерроризмом и незаконным оборотом оружия.
Статьи соглашения
В последней статье 14 соглашения говорится, что оно вступит в силу в первый день месяца, следующего за датой обмена официальными дипломатическими нотами, что означает, что обмен нотами был произведен в июле 2021 года.
Соглашение также предусматривает обмен информацией о терроризме, экстремистских и сепаратистских организациях и конкретных лицах, которые осуществляют террористические или иные действия, угрожающие государственной безопасности двух стран.
Кроме того, Стороны могут направлять представителей безопасности/атташе на территорию другой подписавшей страны.
Согласно документу, силовые структуры двух стран будут проводить рабочие встречи, ознакомительные визиты и конференции, а также проводить совместные программы и тренинги и оказывать друг другу помощь техническими средствами и оборудованием.
В соответствии с соглашением стороны могут отклонить запрос другой стороны, если этот запрос противоречит правам человека, национальному законодательству и их международным обязательствам или угрожает их национальным интересам.
Международный контекст
Соглашение входит в силу на том фоне, когда главный стратегический партнер Грузии — США ужесточают санкции в отношении правительства Белоруссии в связи с его ролью в спорных президентских выборах в августе 2020 года, за которыми последовали преследования оппонентов. 21 июня Вашингтон заявил, что Комитет безопасности Беларуси несет ответственность или причастен к подрыву демократического процесса в стране.
На фоне ухудшения отношений между Минском и Западом Комитет безопасности Беларуси активизировал сотрудничество с российскими спецслужбами.
В июне после инцидента с самолетом компании «Ryanair» начальник Внешней разведки России Сергей Нарышкин встретился с главой Комитета государственной безопасности Беларуси Иваном Тертелем, где две структуры «в духе традиционно братских отношений договорились о ведении совместной работы по противодействию деструктивной деятельности Запада, нацеленной на дестабилизацию политической и социально-экономической ситуации на пространстве Союзного государства (России и Беларуси)».
Телеканал BELSAT TV, который вещает из Польши, вчера выразил обеспокоенность последствиями соглашения для белорусов, бежавших в Грузию из-за опасений преследований со стороны властей Александра Лукашенко. Как сообщает телеканал, белорусский активист Роман Кисляк выразил осторожный оптимизм по этому поводу.
«Я не вижу оснований для паники, потому что в том же договоре содержится норма, которая позволяет не выполнять запросы сотрудничества в случаях, когда права человека ставятся под угрозу», — заявил Кисляк, добавив, что у служб безопасности Беларуси аналогичные соглашения оформлены со многими другими странами.
Советник лидера белорусской оппозиции и бывшего кандидата в президенты Светланы Тихановской Франак Вячорка назвал соглашение «позорным» и выразил надежду, что Грузия не согласится на экстрадицию белорусских журналистов и активистов в Минск.
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