Соглашение Грузии с КГБ Беларуси вступило в силу

Соглашение о сотрудничестве между Службой государственной безопасности Грузии и Комитетом государственной безопасности Беларуси вступило в силу 1 августа. Информацию «Civil Georgia» подтвердили в Службе госбезопасности Грузии.

Соглашение, подписанное в августе 2016 года, предусматривает обмен сторонами информацией в области государственной безопасности, а также сотрудничество в борьбе с преступлениями против конституционного строя, суверенитета и территориальной целостности, транснациональной организованной преступностью, терроризмом, кибертерроризмом и незаконным оборотом оружия.

Статьи соглашения

В последней статье 14 соглашения говорится, что оно вступит в силу в первый день месяца, следующего за датой обмена официальными дипломатическими нотами, что означает, что обмен нотами был произведен в июле 2021 года.

Соглашение также предусматривает обмен информацией о терроризме, экстремистских и сепаратистских организациях и конкретных лицах, которые осуществляют террористические или иные действия, угрожающие государственной безопасности двух стран.

Кроме того, Стороны могут направлять представителей безопасности/атташе на территорию другой подписавшей страны.

Согласно документу, силовые структуры двух стран будут проводить рабочие встречи, ознакомительные визиты и конференции, а также проводить совместные программы и тренинги и оказывать друг другу помощь техническими средствами и оборудованием.

В соответствии с соглашением стороны могут отклонить запрос другой стороны, если этот запрос противоречит правам человека, национальному законодательству и их международным обязательствам или угрожает их национальным интересам.

Международный контекст

Соглашение входит в силу на том фоне, когда главный стратегический партнер Грузии — США ужесточают санкции в отношении правительства Белоруссии в связи с его ролью в спорных президентских выборах в августе 2020 года, за которыми последовали преследования оппонентов. 21 июня Вашингтон заявил, что Комитет безопасности Беларуси несет ответственность или причастен к подрыву демократического процесса в стране.

На фоне ухудшения отношений между Минском и Западом Комитет безопасности Беларуси активизировал сотрудничество с российскими спецслужбами.

В июне после инцидента с самолетом компании «Ryanair» начальник Внешней разведки России Сергей Нарышкин встретился с главой Комитета государственной безопасности Беларуси Иваном Тертелем, где две структуры «в духе традиционно братских отношений договорились о ведении совместной работы по противодействию деструктивной деятельности Запада, нацеленной на дестабилизацию политической и социально-экономической ситуации на пространстве Союзного государства (России и Беларуси)».

Телеканал BELSAT TV, который вещает из Польши, вчера выразил обеспокоенность последствиями соглашения для белорусов, бежавших в Грузию из-за опасений преследований со стороны властей Александра Лукашенко. Как сообщает телеканал, белорусский активист Роман Кисляк выразил осторожный оптимизм по этому поводу.

«Я не вижу оснований для паники, потому что в том же договоре содержится норма, которая позволяет не выполнять запросы сотрудничества в случаях, когда права человека ставятся под угрозу», — заявил Кисляк, добавив, что у служб безопасности Беларуси аналогичные соглашения оформлены со многими другими странами.

Lukashenka’s KGB and the State Security Service of Georgia signed the shameful agreement on collaboration, it was published yesterday. Many Belarusian journalists and human rights defenders found a safe space in Georgia. Really hope 🇬🇪 won't extradite them to Lukashenka. pic.twitter.com/bBDGLu3ZQs — Franak Viačorka (@franakviacorka) August 14, 2021

Советник лидера белорусской оппозиции и бывшего кандидата в президенты Светланы Тихановской Франак Вячорка назвал соглашение «позорным» и выразил надежду, что Грузия не согласится на экстрадицию белорусских журналистов и активистов в Минск.

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