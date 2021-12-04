Сакребуло Тбилиси избрало председателя и других должностных лиц
Сакребуло (муниципальное собрание) Тбилиси, в котором правящая Грузинская мечта получила большинство мест, на своем первом заседании 3 декабря избрало своего председателя, заместителей председателя и председателей комиссий.
На пост председателя Сакребуло был переизбран Георгий Ткемаладзе, член Грузинской мечты, 27 голосами против одного.
Члены Сакребуло избрали Георгия Ахвледиани первым заместителем председателя, а Тинатин Ниблошвили и Зураба Абашидзе — заместителями.
В этот же день депутаты Сакребуло избрали также председателей комиссий:
- Комиссия по правовым вопросам и правам человека — Леван Жоржолиани;
- Комиссия по управлению имуществом и финансово-бюджетным вопросам — Ираклий Хеладзе;
- Комиссия по здравоохранению и социальным вопросам — Зураб Чиквиладзе;
- Комиссия по образованию и культуре — Каха Лабучидзе;
- Комиссия по охране окружающей среды — Николоз Кахетелидзе;
- Комиссия по инвестиционной политике, экономическому развитию и международным отношениям — Леван Арвеладзе;
- Комиссия по наименованиям и символике — Нино Вардосанидзе;
- Комиссия по спорту и делам молодежи — Георгий Чакветадзе;
- Комиссия по урбаническому планированию и городскому хозяйству — Реваз Сохадзе;
- Ревизионная комиссия — Леван Джапаридзе;
- Комиссия по транспортным вопросам — Шалва Обгаидзе.
На первом заседании Сакребуло Тбилиси Грузинская мечта, Единое национальное движение и За Грузию сформировали соответствующие фракции.
Единое национальное движение и партия За Грузию в знак протеста покинули первое заседание. Партия Георгия Гахария причиной этого назвала отказ Грузинской мечты и оппозиции в избрании официальных лиц путем сотрудничества. Между тем Единое национальное движение (ЕНД) заявило, что этим действием выразило солидарность с Нугзаром Путкарадзе, покойным членом ЕНД, который был избран в Сакребуло Батуми, и который, по заявлению партии, стал объектом давления со стороны Грузинской мечты, чтобы перевербовать его на сторону правящей партии. Обе партии отметили, что, несмотря на протест в первый день, они будут участвовать в работе Сакребуло.
В результате выборов местного самоуправления 2021 года Грузинская мечта получила 29 мест в Сакребуло Тбилиси, Национальное движение — 13, За Грузию — 4, Лело — 2, Гирчи — больше свободы — 1, партия За народ — 1.
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