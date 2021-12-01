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По сообщению СГБ, в оккупированном Цхинвали задержали гражданина Грузии
По сообщению Службы государственной безопасности Грузии, 1 декабря «представители оккупационных сил незаконно задержали гражданина Грузии» в окрестностях села Ванели Джавского район в оккупированном Цхинвали.
По данным СГБ, по факту задержания «мгновенно» была активирована «горячая линия», и об инциденте были проинформированы сопредседатели Женевских международных дискуссий и международные партнеры.
«Незаконные аресты оккупационными силами наносят ущерб среде безопасности на месте и крайне затрудняют жизнь местного населения», — говорится в сообщении СГБ.
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