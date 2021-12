По сообщению СГБ, в оккупированном Цхинвали задержали гражданина Грузии

По сообщению Службы государственной безопасности Грузии, 1 декабря «представители оккупационных сил незаконно задержали гражданина Грузии» в окрестностях села Ванели Джавского район в оккупированном Цхинвали.

По данным СГБ, по факту задержания «мгновенно» была активирована «горячая линия», и об инциденте были проинформированы сопредседатели Женевских международных дискуссий и международные партнеры.

«Незаконные аресты оккупационными силами наносят ущерб среде безопасности на месте и ​​крайне затрудняют жизнь местного населения», — говорится в сообщении СГБ.

