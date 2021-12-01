Колючая проволока около Цхинвальского региона/Южной Осетии. Фото: Яна Корбезашвили/Civil.ge / Civil.ge
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По сообщению СГБ, в оккупированном Цхинвали задержали гражданина Грузии

01/12/2021 - 18:58
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По сообщению Службы государственной безопасности Грузии, 1 декабря «представители оккупационных сил незаконно задержали гражданина Грузии» в окрестностях села Ванели Джавского район в оккупированном Цхинвали.

По данным СГБ, по факту задержания «мгновенно» была активирована «горячая линия», и об инциденте были проинформированы сопредседатели Женевских международных дискуссий и международные партнеры.

«Незаконные аресты оккупационными силами наносят ущерб среде безопасности на месте и ​​крайне затрудняют жизнь местного населения», — говорится в сообщении СГБ.

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01/12/2021 - 18:58
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