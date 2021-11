Правительство предлагает ужесточить правила игорного бизнеса

На заседании правительства 29 ноября премьер-министр Ираклий Гарибашвили представил предложения по ужесточению регулирования сектора игорного бизнеса.

Согласно проекту поправок, до миллиона совершеннолетних граждан будут ограничены в возможности пользоваться как онлайн, так и в т.н. наземных казино, будут увеличены налоги и значительно сократится реклама.

По словам Ираклия Гарибашвили, будут запрещены все телерекламы игорного бизнеса, а также наружная реклама и размещение рекламы на грузинских сайтах. По его словам, игорным компаниям будет разрешено оформлять только спонсорские соглашения, в основном, в сфере спорта.

Более подробно на заседании правительства об изменениях рассказал министр финансов Лаша Хуцишвили. По его словам, вместо прибыли, распределяемой по новым правилам, так называемый GGR (разница между полученными ставками и выданными выигрышами) будет облагаться 10% налогом на прибыль. Кроме того, полученная прибыль будет облагаться налогом на прибыль в размере 2% при выводе средств. В целом, по его словам, отраслевые налоги вырастут на 65-70%.

При этом гражданам Грузии до 25 лет будет запрещено пользоваться как онлайн-играми, так и в т.н. наземными казино. Ограничение по возрасту не распространяется на иностранных граждан.

По словам министра Хуцишвили, помимо лиц моложе 25 лет, азартные игры будут запрещены для ряда категорий граждан, в том числе для социально незащищенных граждан, получателей государственной помощи, публичных служащих, граждан, которые обратятся в Налоговую службу за самоограничением, а также людей, которые в указанный список попадут на основании решения суда по просьбе членов семьи. По заявлению правительства, доступ к азартным играм будет ограничен до 1 млн совершеннолетних граждан.

Что касается механизмов контроля, то, по словам министра финансов, организаторы азартных игр будут обязаны переводить сумму выигрыша игроку только на лицевой счет или отдавать деньги только лицу, зарегистрированному в качестве игрока. Запрещается переводить деньги от одного игрока к другому, что, по расчетам правительства, существенно ограничит возможность играть с использованием чужого аккаунта.

Об ужесточении правил ведения игорного бизнеса в правительстве заговорили на заседании 22 ноября. Затем премьер-министр Гарибашвили рассказал о повышении налогов на онлайн-казино на первом этапе, а также о запрете рекламы и повышении возрастного ограничения для потребителей с 18 до 25 лет. По его словам, «на втором этапе необходимо вообще запретить онлайн-казино».

Для справки, в 2020 году, по данным Национальной службы статистики, оборот игорного бизнеса составил 32 миллиарда 91 миллион лари, в 2019 году аналогичный показатель составлял 25 миллиардов 860 миллионов лари, а в 2018 году — 13 миллиардов 806 миллионов лари. По данным Службы статистики, средняя численность сотрудников в игорном бизнесе в 2020 году составила 9 864 человека, в 2019 году – 10 816, а в 2018 году – 10 288 человек.

