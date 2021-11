ГМ: Утверждение бюджетов в сакребуло было ускорено для предотвращения задержек со стороны оппозиции

Депутат Парламента от правящей Грузинской мечты Созар Субари заявил, что утверждение бюджета на следующий год в сакребуло шести муниципалитетов Грузии было «наиболее правильным, ориентированным на развитие решением», и что оно было направлено на то, чтобы избежать возможных задержек со стороны оппозиции.

«Мы использовали возможность, которую предоставляет Конституция и законодательство Грузии, чтобы радикальные силы, находящиеся в оппозиции, которые постоянно настроены на создание беспорядков, провал муниципальных бюджетов, следовательно, приостановление работы служб местных органов, инфраструктурных проектов и, в целом, развития наших городов и сел, не получили такой возможности», — сказал Субари.

Члены местных сакребуло предыдущего созыва от Грузинской мечты приняли бюджеты в ускоренном порядке в муниципалитетах Батуми, Рустави, Мартвили, Сенаки, Чхороцку и Зугдиди, где Грузинская мечта победила на выборах мэра 2021 года, но не получила большинства в сакребуло.

Созар Субари заявил, что действия, предпринятые оппозиционными политиками во время заседаний местных сакребуло 26 ноября, «доказывают, что они собирались создавать проблемы везде, где только имели такую возможность, чтобы бюджет не был утвержден».

Он назвал попытки оппозиции в Батуми и Зугдиди сорвать заседания сакребуло «цирком» и сказал, что методы, используемые оппозицией, в том числе разлив раствора со специфическим запахом в зале, «показывают настоящее лицо этих людей».

«Там, где есть общественный интерес, выбор между развитием и стагнацией, мы всегда будем стоять на стороне населения и используем все легальные средства, чтобы помешать этим силам достичь своих целей за счет нанесения вреда благополучию людей», — сказал он.

Новые составы местных сакребуло по всей стране приступят к работе 3 декабря. Согласно законодательству Грузии, как старые, так и новые составы сакребуло имеют право утверждать бюджеты.

По мнению оппозиции и гражданского общества, Грузинская мечта опасается досрочных местных выборов в спорных муниципалитетах, которые состоятся в том случае, если сакребуло дважды не утвердят бюджеты.

Что касается Кодекса самоуправления, если бюджет, представленный мэром, не будет утвержден в сакребуло до конца декабря, мэрия имеет право расходовать 1/12 бюджета предыдущего года за каждый месяц первого квартала нового года.

Но если бюджет не будет утвержден и ко второму кварталу, должны быть назначены досрочные выборы как мэра, так и сакребуло.

Единое национальное движение, Лело, Европейская Грузия, Гирчи — больше свободы и Дроа не признают результаты местных выборов 2021 года и называют эти результаты сфальсифицированными.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)