Посол Германии ответил на статью в газете Bild

Посол Германии в Грузии Хуберт Книрш был вынужден отреагировать на статью в немецком издании Bild, в которой сообщалось о возможных связях между дипломатом и правительством Грузинской мечты, а также основателем правящей партии Бидзиной Иванишвили.

Согласно статье, опубликованной 22 ноября, спорные заявления посла в прошлом против грузинских НПО, критикующих власти Грузии, а также, предположительно, заявления против оппозиции, а также деятельность его жены Евы Марии Книрш в Кутаисском международном университете, основанном Бидзиной Иванишвили, содержат признаки возможных тайных связей.

В статье говорится, что Ева Мария Книрш с февраля 2021 года работала приглашенным лектором в Кутаисском международном университете, а также «представителем Грузии» в TUM International, дочерней компании Технического университета Мюнхена. Последний дает консультации Кутаисскому международному университету по поручению правительства Грузии.

Согласно статье, жена посла «получает двойную выгоду от самого богатого человека Грузии» Бидзины Иванишвили, с одной стороны, работая в университете, финансируемом Иванишвили, а с другой стороны, работая в немецкой компании, которая «дает советы университету олигарха по поручению правительства Грузии». Со ссылкой на адвокатов жены посла, в статье говорится, что Ева Мария Книрш получает самую низкую зарплату в Кутаисском международном университете, предназначенную для немецких профессоров, а в Техническом университете Мюнхена она работает всего 30 часов в месяц.

В статье говорится, что издание связалось с Федеральным министерством иностранных дел Германии, которое, по сообщениям, ответило, что не видит проблем в работе жены посла и поддерживает профессиональную деятельность партнеров сотрудников, отправленных за границу.

Ответ посла Германии

Посол Германии Хуберт Книрш заявил 23 ноября, что каждый может свободно создать себе свое мнение о его работе или выражать его, добавив, что «статья никоим образом не повлияет на наше хорошее сотрудничество с грузинскими НПО».

«Мы продолжим работать за свободу собраний, за плюралистическую политическую жизнь в Грузии и за ослабление напряженности между политическими силами», — сказал он.

Что касается работы его жены в Кутаисском международном университете, немецкий дипломат отметил: «я действительно горжусь ее интенсивной и профессиональной работой, которая включает обучение грузинских студентов компьютерным наукам, а также ее гражданской и общественной активностью».

