Комментарий посла Германии вновь вызвал разногласия в Грузии

Комментарий посла Германии в Грузии Хуберта Книрша, который он сделал недавно, вызвал разногласия в политических кругах Грузии.

Выступая 26 июня перед журналистами, посол Германии заявил, что в Соглашении от 8 марта вообще не упоминается один из акционеров телеканала «Мтавари архи» Георгий Руруа. Грузинские оппозиционные партии заявляют, что освобождение «политзаключенного» Георгия Руруа является частью компромисса, достигнутого с правящей партией по избирательной реформе.

За комментарием немецкого посла последовала критика со стороны нескольких оппозиционных лидеров. Представитель Европейской Грузии Гига Бокерия заявил, что посол похож на «потерянного в переводе» (грузинский перевод названия фильма Lost in Translation) и «теперь как-нибудь он должен выйти из этой ситуации».

Лидер лейбористской партии Шалва Нателашвили обвинил посла Германии в получении финансирования от Грузинской мечты, отметив, что правительство Германии должно отозвать его. Он назвал власти Германии «пророссийскими».

Между тем правящая партия Грузинская мечта опубликовала заявление с извинениями перед послом Германии, в котором говорится, что заявления лидеров оппозиции «грубо нарушают основные нормы приличия и этики».

Это не первый случай, когда с заявлением Хуберта Книрша связаны разногласия. 25 июня посольство Германии опубликовало заявление в Facebook, согласно которому, посол выразил обеспокоенность в связи обращением правозащитных организаций, которые призвали Комитет ООН по правам ребенка отклонить кандидатуру Софио Киладзе, председателя Комитета по правам человека Парламента Грузии. Посол подверг критике организации за «нападки личностного характера», которые, по его словам, были «печальны» на фоне «крайне поляризованной политической обстановки» в Грузии.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)