Коалиция за адвокацию СМИ критикует Тею Цулукиани за дискриминацию журналистов

Коалиция за адвокацию СМИ призвала Министерство культуры Грузии «прекратить дискриминацию журналистов» после того, как сегодня съемочные группы телекомпаний «Мтавари архи» и «Пирвели» не были допущены на брифинг в указанное ведомство.

Коалиция заявила, что журналисты двух телеканалов не были приглашены на брифинг, запланированный министром культуры, и только часть СМИ смогла присутствовать на брифинге. По сообщению «Мтавари архи», о брифинге они узнали самостоятельно, съемочная группа приехала в ведомство за полчаса до начала брифинга, но ее не допустили.

По мнению правозащитников, «дискриминационный» подход нарушает право СМИ «выполнять свои профессиональные обязанности, получать и распространять информацию по важным вопросам. В то же время общественность ограничена в возможности следить за текущими процессами на основе различных источников».

Коалиция призвала Министерство культуры прекратить «дискриминационный» подход к СМИ и предоставить всем журналистам «равный доступ» к информации.

«К сожалению, это не первый случай, когда правительственные ведомства проявляют избирательное отношение к СМИ», — заявила коалиция, и в качестве примера назвала брифинг Министерства юстиции 11 ноября, на который также не были приглашены некоторые СМИ.

На сегодняшнем брифинге министр юстиции провела презентацию новой литературной награды — «Лучшее за год».

В Министерстве культуры отказались комментировать вопросы «Civil Georgia».

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)