Министр обороны Грузии встретился со своим эстонским коллегой в Тбилиси

Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе принял 26 октября в Тбилиси своего эстонского коллегу Калле Лаанета. На встрече министры обсудили динамику двустороннего партнерства и перспективы на будущее, а также стабильность и безопасность на Черном море.

На совместном брифинге, проведенном после встречи, Джуаншер Бурчуладзе остановился на роли грузино-эстонского сотрудничества в сфере обороны в Черноморском регионе.

«Мы договорились продолжить тесное сотрудничество, что является важным фактором стабилизации Черноморского региона и сдерживания агрессивных действий и гибридных вызовов со стороны России», — отметил он.

Министр Бурчуладзе подчеркнул важность поддержки Эстонией институционального развития министерства, в деле военного образования и проведения совместных учений. Он также отметил значительный вклад Эстонии в реализацию Инициативы кибербезопасности в рамках Существенного пакета НАТО-Грузия.

В свою очередь, министр обороны Эстонии приветствовал 30-летнее «хорошее сотрудничество» в сфере обороны между Грузией и Эстонией. «У нас разный опыт, но мы учимся друг у друга», — заявил он.

Министр обороны Эстонии встретился также с командующим Национальной гвардии Сил обороны Грузии, бригадным генералом Романом Джохадзе и заместителем министра обороны Давидом Суджашвили.

В рамках визита он также посетит Бюро кибербезопасности Министерства обороны и Совместный учебный и оценочный центр НАТО-Грузия.

