Официальные лица ЕС и министры иностранных дел о Министериале Восточного партнерства

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и комиссар ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Оливер Вархей, а также несколько министров иностранных дел стран ЕС дали оценку Министериалу Восточного партнерства, который прошел 15 ноября.

На встрече, состоявшейся за месяц до саммита Восточного партнерства, приняли участие министры иностранных дел ЕС и их коллеги из Грузии, Украины, Молдовы, Азербайджана и Армении.

Выступая на брифинге после встречи, Жозеп Боррель заявил, что на встрече была подтверждена твердая приверженность региону, а также «наше желание работать с этими странами для решения общих вызовов».

Позже он написал в Твиттере: «мы подтвердили стратегическую важность Восточного партнерства, солидарность и единство, что важно в нынешней сложной ситуации в регионе».

После министериала 15 ноября комиссар ЕС Оливер Вархей пообещал, что ЕС продолжит оказывать партнерам помощь в борьбе с пандемией и восстановлении экономики. Он отметил, что реализация Экономического и инвестиционного плана ЕС для Восточного партнерства будет иметь решающее значение в этом контексте.

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила 15 ноября, что на министериале она говорила о важности демократии и прав человека, а также о вызовах гибридных угроз.

«Прогресс партнеров с точки зрения реформ и поддержка реформ со стороны ЕС, особенно в сферах верховенства закона и хорошего управления, а также борьба с коррупцией должны стать приоритетом», — заявил 15 ноября министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс, добавив, что «наше сотрудничество должно быть сфокусировано на повышение устойчивости партнеров, в том числе в сфере безопасности, чтобы они могли бороться с гибридными и киберугрозами, а также с дезинформацией».

По его словам, ЕС должен дать Грузии, Украине и Молдове возможность постепенной интеграции в единый рынок, а также укрепить диалог с этими странами в сфере безопасности и обороны. Как сообщили в МИД Латвии, Ринкевичс подчеркнул, что предстоящий саммит должен сформировать общую позицию по будущим целям политики Восточного партнерства, и это должно быть отражено в декларации.

Useful discussion on building strategic political & economic #EU 🇪🇺 relationship with #Eastern Partners today in Brussels. Strong commitment and support from both sides before the upcoming #EaP summit. — Ivan Korcok (@IvanKorcok) November 15, 2021

Министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску заявил 15 ноября, что он призвал к большей поддержке Восточных партнеров в проведении реформ, укреплении устойчивости и безопасности, а также в разрешении затяжных конфликтов в регионе.

В тот же день МИД Польши написал в Твиттере, что министры «подтвердили важность сотрудничества в этом формате и подчеркнули роль измерения безопасности в будущей политике Восточного партнерства».

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