Давид Залкалиани встретился с официальными представителями ЕС в Брюсселе

В рамках Министериала Восточного партнерства министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани встретился 15 ноября с генеральным секретарем Службы внешних связей ЕС Стефано Саннино и комиссаром ЕС по политике соседства и расширению Оливером Вархей.

На встрече с комиссаром ЕС Вархей стороны обсудили отношения между ЕС и Грузией, европейские устремления Грузии и ситуацию в регионе.

Как сообщает МИД Грузии, Давид Залкалиани подчеркнул важность реализации проектов, связанных с процессом интеграции в ЕС, что, по его мнению, станет ощутимым прогрессом на пути Грузии к интеграции в ЕС. Согласно тому же сообщению, министр подчеркнул, что это еще раз подтвердит, что «Восточное партнерство — очень важная инициатива».

По сообщению Министерства иностранных дел, министр Залкалиани также отметил, что страны Ассоциированного трио имеют «большой прогресс», поэтому «принцип больше за большее (должен) быть обеспечен».

Had a great meeting with EU Commissioner @OliverVarhelyi. Discussed 🇬🇪's European integration agenda, #EaP Summit, as well as our country's initiatives for fostering integration with the EU. https://t.co/ul1j4Ij1zl — David Zalkaliani (@DZalkaliani) November 15, 2021

15 ноября Давид Залкалиани на встрече со Стефано Саннино обсудил отношения между ЕС и Грузией и ожидания Грузии от предстоящего в декабре саммита Восточного партнерства. По сообщению Министерства иностранных дел Грузии, два дипломата также обсудили видение и инициативы Грузии в процессе экономического, отраслевого и физического сближения с Евросоюзом.

Согласно тому же сообщению, стороны обсудили цели Ассоциированного трио и перспективы сотрудничества с ЕС в формате трио, а также обстановку безопасности в регионе, сложную гуманитарную ситуацию и ситуацию с безопасностью на оккупированных территориях Грузии.

Как сообщает пресс-служба МИД Грузии, говоря о текущих в Грузии процессах, министр Залкалиани остановился на шагах, предпринятых правительством Грузии для деэскалации ситуации, и выразил готовность внести свой вклад в обеспечение стабильности и мира в стране.

В свою очередь, генеральный секретарь Саннино отметил, что проведение крупных реформ важно для европейского пути Грузии. Он также приветствовал признание властями страны своей ответственности за здоровье бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, находящегося в заключении.

На встрече министров иностранных дел Восточного партнерства присутствовали министры иностранных дел ЕС, а также их коллеги из Азербайджана, Армении, Грузии, Молдовы и Украины. Заседание проходило под председательством верховного представителя ЕС Жозепа Борреля.

Министры обсудили пути улучшения отношений между ЕС и Восточным партнерством в преддверии декабрьского саммита Восточного партнерства. На саммите должно быть представлено новое видение Восточного партнерства ЕС.

«Сегодняшняя дискуссия дает мне повод сказать, что наши европейские партнеры разделяют наши ожидания от Саммита Восточного партнерства», — сказал Давид Залкалиани журналистам в Брюсселе.

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