Премьер-министр говорит о соглашении с КГБ Беларуси

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил сегодня журналистам, что соглашение с Комитетом государственной безопасности Беларуси, подписанное в 2016 году и вступившее в силу в августе 2021 года, «не направлено и не будет использовано против ни одного гражданина».

Отмечая, что это обычное рамочное соглашение, в соответствии с которым службы безопасности сотрудничают в борьбе с транснациональной преступностью, терроризмом и т. д. Премьер заявил, что «это соглашение не имеет принципиального значения».

Премьер-министр также подчеркнул, что соглашение было подписано в 2016 году, в то время, когда «западные страны имели очень нормальные, хорошие отношения с Беларусью и были в полной координации друг с другом, и Беларусь также стремилась к нормальному режиму сотрудничества со странами Запада». «Многие страны Западной Европы имеют аналогичные соглашения с Беларусью», — добавил он.

«Прошло 5 лет, об этом вообще никто не вспоминает. Просто, очевидно, месяц назад Беларусь ввела в силу это соглашение, и снова наши вредители и враги нашей страны начали очередную пропаганду против государства и очернение нашей страны. Поэтому они начали освещать эту информацию под таким углом и выдавать ее на Западе, как будто мы имеем дело с какой-то ненормальной ситуацией», — сказал премьер.

Примечательно, что согласно статье 14 Соглашения оно вступает в силу в первый день месяца, следующего за обменом официальными дипломатическими нотами. Это означает, что обмен нотами между Грузией и Беларусью состоялся в июле 2021 года.

