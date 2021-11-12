Посол ЕС в Грузии Карл Харцель, 21 июня 2021 г. Фото: из Twitter Карла Харцеля
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Посол ЕС: Распространение видеозаписи с Саакашвили «очень проблематично и прискорбно»

12/11/2021 - 18:22
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По заявлению посла ЕС в Грузии Карла Харцеля, публикация Специальной пенитенциарной службой Министерства юстиции Грузии вчера видеозаписи, на которой запечатлена сцена перевода бывшего президента Михаила Саакашвили в Глданинскую тюремную больницу, «очень проблематична и прискорбна».

В беседе с журналистами в селе Икалто в Кахети 12 ноября, посол сказал, что опубликование видеозаписей «не способствует» улучшению политической ситуации в стране.

По словам Карла Харцеля, ему трудно понять цель публикации этих видеозаписей каким образом может помочь решить главную проблему — проблему здоровья Михаила Саакашвили — и в то же время защитить основные права Саакашвили, будь то право на неприкосновенность частной жизни или право на достойное обращение.

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12/11/2021 - 18:22
45 1 minute read

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