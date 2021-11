Посол ЕС: Распространение видеозаписи с Саакашвили «очень проблематично и прискорбно»

По заявлению посла ЕС в Грузии Карла Харцеля, публикация Специальной пенитенциарной службой Министерства юстиции Грузии вчера видеозаписи, на которой запечатлена сцена перевода бывшего президента Михаила Саакашвили в Глданинскую тюремную больницу, «очень проблематична и прискорбна».

В беседе с журналистами в селе Икалто в Кахети 12 ноября, посол сказал, что опубликование видеозаписей «не способствует» улучшению политической ситуации в стране.

По словам Карла Харцеля, ему трудно понять цель публикации этих видеозаписей каким образом может помочь решить главную проблему — проблему здоровья Михаила Саакашвили — и в то же время защитить основные права Саакашвили, будь то право на неприкосновенность частной жизни или право на достойное обращение.

