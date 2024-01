В 2023 году Грузия увеличила импорт природного газа из России на 16,5%

В 2023 году зависимость Грузии от импорта нефтяных газов и других газообразных углеводородов (природного газа) из России и Ирана увеличилась по сравнению с предыдущим годом, тогда как импорт из Азербайджана снизился. По данным Министерства экономики и устойчивого развития, увеличение импорта связано с увеличением ежегодного потребления газа в Грузии.

По данным Службы статистики Грузии, в 2023 году Грузия импортировала из России 486 тысяч тонн газа, что на 69 тысяч тонн (16,54%) выше показателя 2022 года. Грузия потратила на это 131 миллион долларов США, что на 19 миллионов (18%) больше, чем в предыдущем году.

Импорт из Ирана также значительно увеличился, хотя его доля в общем объеме закупок незначительна. В 2022 году Грузия импортировала всего 10,38 тонны газа, что увеличилось на 606,5% и в 2023 году составило 73,28 тонны. Аналогично, на иранский газ в 2022 году было потрачено всего 30,65 тысячи долларов, а в 2023 году эта сумма увеличилась в четыре раза до 142 тысяч долларов.

Что касается снижения импорта из Азербайджана, зафиксировано снижение на 3,99% – 1,77 миллиона тонн вместо 1,84 миллиона тонн в 2022 году. Сумма, потраченная на азербайджанский газ, в 2023 году составила 314 миллионов долларов США, что является снижением на 9,20%.

Говоря о возросшем импорте из России, в Министерстве экономики сообщили изданию «Бизнес-медиа»: «В 2022-2023 годах годовое потребление газа Грузии увеличилось на 500 млн м3 (до 20%) и в результате Грузия освоила максимальный технический лимит поставок из Азербайджана, особенно в период зимнего пика нагрузки. Возросший спрос и система в целом были сбалансированы за счет российского газа. Кроме того, импорт осуществлялся с коммерческой целесообразностью и служил для обеспечения стабильных и непрерывных поставок в систему».

Однако статистика показывает, что общий объем импорта газа в 2023 году был несколько ниже, чем в 2022 году. В 2023 году в Грузию поступило 2,254 миллиона тонн газа, что примерно на 0,2% меньше по сравнению с предыдущим годом.

Доля каждой страны в общем объеме импорта выглядит следующим образом:

Азербайджан – 78,47% в 2023 году (81,55% в 2022 году);

Россия – 21,53% в 2023 г. (18,45% в 2022 г.);

Иран – 0,0033% в 2023 г. (0,0005% в 2022 г.).

