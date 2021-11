Президент поздравляет население с «мирно проведенными» выборами

Президент Грузии Саломе Зурабишвили на брифинге 3 ноября поздравила население страны с «мирно проведенными выборами», несмотря на «беспрецедентную поляризацию и использование языка ненависти».

«Выборы прошли свободно, значительно улучшившиеся результаты оппозиции напрямую связаны со свободным волеизъявлением избирателя», — сказала Саломе Зурабишвили.

В ответ на утверждение оппозиции о том, что небольшая разница между результатами кандидатов в нескольких муниципалитетах является признаком «фальсификации» выборов, Саломе Зурабишвили отметила, что «уменьшение разницы между результатами кандидатов характерно для демократических выборов».

«Реально победителем никто не должен считать себя, поскольку ни страна, ни общество не являются победителями», — подчеркнула президент.

В 13-минутном выступлении президент Зурабишвили также отметила, что стране нужны «спокойствие» и «стабильность», чтобы «вернуться на путь развития».

Отметив, что «дестабилизация способствует только внешним силам», президент подчеркнула, что деполяризации нельзя добиться посредством уличных протестов, дестабилизации, требованием бесконечных выборов, повторным отказом от мандатов или бойкотов.

«Ни самоубеждением, ни ненавистью, ни созданием образа врага и предателя, ни отказом признать победителя, ни унижением проигравшего», — добавила она.

Это высказывание президента было адресовано той части оппозиции, которая не признавала избрание Саломе Зурабишвили президентом в 2018 году, также опротестовала результаты парламентских выборов 2020 года и до сих пор проводит митинги протеста по всей Грузии, а 6 ноября — планирует провести широкомасштабную акцию в Тбилиси. С требованием освободить бывшего президента Михаила Саакашвили из заключения акции протеста проходят возле тюрьмы в Рустави, где содержится Михаил Саакашвили под стражей.

Саломе Зурабишвили в очередной раз сказала, что ее позиция по вопросу помилования Михаила Саакашвили, который продолжает голодовку 35-1 день, является «твердой и неизменной». «Нет и никогда», — подчеркнула она.

«Бывший президент не соответствует критериям политического заключения или невиновных жертв», — добавила она.

Однако, учитывая «высокий общественный и политический интерес», Саломе Зурабишвили думает, что его следует считать «особым заключенным», которому необходимо «особое внимание и все меры», чтобы его «ухудшающееся здоровье не использовалось для политических спекуляций или дестабилизации».

«Это требует максимальной прозрачности и своевременного реагирования на любые признаки обострения», — сказала президент.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили встретилась с Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией II, министром юстиции Рати Брегадзе, послом ЕС в Грузии Карлом Харцелем, а также с заместителем главы миссии США Райаном Харкером Харрисом.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)