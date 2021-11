Акция протеста оппозиции в Батуми

Оппозиционные партии — Единое национальное движение, Лело, Гирчи – больше свободы, Дроа и Европейская Грузия — вчера провели в Батуми акцию протеста против «украденных» выборов. В результате второго тура 30 октября в Батуми кандидат правящей Грузинской мечты победил с незначительной разницей.

В митинге приняли участие председатель Единого национального движения Ника Мелия и другие оппозиционные политики, в том числе лидеры Лело Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе, а также лидер Дроа Элене Хоштария. После проведения акций в Батуми, Кутаиси и Зугдиди оппозиция планирует провести 6 ноября в Тбилиси заключительный масштабный митинг.

Ника Мелия обратился к собравшимся на акции и заявил, что оппозиция собирается «вернуть украденные выборы всеми возможными способами, мирно и ненасильственно».

Он также обратился к митингующим с риторическим вопросом и сказал: «Должны ли мы превратить это государство в Беларусию?». «Масштабные протесты не замедлятся, пока правда не восторжествует», — подчеркнул он.

«Мы верим, что в будущем у этой страны должно быть коалиционное правительство. Коалиционное правительство — это возможность для страны раз и навсегда отвергнуть советское прошлое и продолжить гордо идти навстречу европейской семье. Так думают все здравомыслящие люди, кроме команды Бидзины Иванишвили», — сказал Мелия.

Председатель ЕНД рассказал о находящемся в заключении бывшем президенте Михаиле Саакашвили и отметил необходимость его госпитализации в гражданскую больницу. Он также подчеркнул, что у 12-й тюрьмы в Рустави, где отбывает наказание Михаил Саакашвили, будут постоянно проходить митинги.

«Мы будем бороться до тех пор, пока его (Михаила Саакашвили) не освободят», — добавил Ника Мелия.

В Батуми кандидат в мэры от Единого национального движения Георгий Киртадзе (48,98%), который проиграл кандидату Грузинской мечты Арчилу Чиковани (51,02%) с минимальной разницей, подчеркнул на акции, что никто не может сказать, что эти выборы закончились победой Грузинской мечты.

Он также отметил, что, несмотря на «запугивание», «шантаж» и «подкуп», Бидзина Иванишвили все же «потерпел поражение» в Батуми.

Он также заявил, что оппозиция одновременно с протестом прибегнет к правовым механизмам и потребует пересчета голосов и открытия настольных списков. «Борьба будет бескомпромиссной и до конца», — сказал он протестующим.

