По словам члена Кутаисской УИК, Грузинская мечта принуждала заниматься фальсификацией

В Кутаиси, где второй тур выборов мэра прошел в напряженной обстановке, и кандидат Грузинской мечты с небольшим отрывом обыграл кандидата от оппозиционного Единого национального движения, член участковой избирательной комиссии №90 Иза Чиргадзе обвинила правящую партию в давлении с целью фальсификации выборов.

На брифинге в офисе ЕНД в Кутаиси 1 ноября Чиргадзе сказала, что 30 октября, в день второго тура выборов, с ней несколько раз связалась представитель Грузинской мечты некто Инга и попросила зарегистрировать несколько лиц для голосования, незарегистрированных в списке избирателей.

Чиргадзе подчеркнула, что она отправила назад двух незарегистрированных в списке лиц, которые явились на избирательный участок «с другими удостоверениями личности».

По словам Чиргадзе, после этого с ней снова связались предположительно представители Грузинской мечты и попросили выполнить указания, но она продолжала работать по правилам. «Я относилась ко всем справедливо, я смотрела всем в глаза, я проверяла их личности, и ничего противозаконного не я не совершала», — заявила она.

По ее словам, она проинформировала о давлении наблюдателя от Единого национального движения Мариам Немсадзе, и они договорились о встрече 1 ноября. При этом представители Грузинской мечты в тот же день несколько раз связались с ней для встречи, и предположительно, сообщили полиции, что она была похищена.

По ее словам, по дороге в офис ЕНД ее остановила полиция, и ей пришлось убеждать полицию, что она не была похищена, и что направлялась по своей воле.

По словам Чиргадзе, с его сестрой также связался неизвестный человек, который сказал ей, что «твоя сестра в большой опасности», и попросил номер телефона супруга Чиргадзе. Иза Чиргадзе считает, что ей и его семье угрожает опасность.

Кандидат в мэры Кутаиси от Единого национального движения Хатиа Деканоидзе вчера написала в Facebook, что в дом Изы Чиргадзе «пришли из Службы госбезопасности и угрожали ей». Корреспонденту «Civil Georgia» в Службе государственной безопасности не стали комментировать эти обвинения.

«Civil Georgia» обратился в Министерство внутренних дел с вопросом, собирается ли оно начать расследование утверждений Чиргадзе. Ответ будет отражен в материале, как только он будет получен.

В Грузинской мечте на вопрос «Civil Georgia» не стали отвечать. В интервью изданию «Нетгазети» секретарь партии по связям с общественностью Шалва Папуашвили назвал заявление Чиргадзе «спекуляцией» и «пустым словом».

Во втором туре 30 октября кандидат в мэры Кутаиси от Грузинской мечты Иосеби Хахалеишвили получил 34 295 голосов, а кандидат от Национального движения Хатиа Деканоидзе — 32 703. По данным ЦИК Грузии, во втором туре в выборах мэра Кутаиси участвовали 70 048 граждан, а 2 396 бюллетеней были аннулированы, что составляет 3,42% избирателей.

Задержан представитель Гирчи – больше свободы

Поздно ночью 2 ноября МВД задержало Имеду Клдиашвили, оппозиционного кандидата на пост заместителя мэра Кутаиси, члена партии Гирчи – больше свободы, который протестовал против предполагаемого давления на Чиргадзе.

В знак протеста он остановил машину у входа в Кутаисский офис Службы госбезопасности и сказал, что не сдвинется с места. На опубликованном им видео видно, что после того, как Клдиашвили заявил сотрудникам правоохранительных органов, что не будет выполнять их указания, его арестовали с применением силы.

В МВД сообщили «Civil Georgia», что Клдиашвили задержан за административное правонарушение, но его до сих пор не освободили. Представитель пресс-службы министерства сообщил, что более подробная информация об этом деле станет известна позже.

