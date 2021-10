Оппозиция призывает сторонников на акцию протеста

Председатель Единого национального движения и кандидат в мэры столицы Ника Мелия призвала своих сторонников собраться сегодня в 19:00 на проспекте Руставели, чтобы ознакомиться с «конкретным планом» против «украденных выборов».

На кратком брифинге сегодня в офисе партии Лело Ника Мелия заявил, что вчерашние выборы были «полностью сфальсифицированы» на фоне «тотального насилия».

«Ни у кого не должно быть иллюзий, что фальсифицированные, насильственные, украденные нанесением оскорбления в душу выборы сойдут с рук какому-нибудь правителю, особенно правлению Бидзины Иванишвили», — подчеркнул он.

«Борьба не закончилась вчера, борьба началась вчера», — заявил Ника Мелия, добавив, что оппозиция будет бороться «очень твердо» и «очень мирно».

По предварительным данным Центральной избирательной комиссии, кандидаты в мэры Грузинской мечты побеждают в 19 из 20 муниципалитетов, включая самоуправляющиеся города. Кандидат от Единого национального движения побеждает только в муниципалитете Цаленджиха.

НПО Международная прозрачность – Грузия и Международное общество за справедливые выборы и демократию заявили сегодня, что выявленные на выборах нарушения могли повлиять на результат.

В то же время в Грузинской мечте отпраздновали «заслуженную победу». По заявлению депутата от Грузинской мечты Нино Цилосани, на вчерашних выборах наше общество заявило, что «Михаил Саакашвили был арестован в рамках закона».

