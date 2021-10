Оппозиция также празднует победу и обещает защитить голоса

После объявления результатов экзит-поллов, проведенных по заказу телекомпании «Мтавари архи», согласно которым кандидаты от оппозиции лидируют в Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави и Зугдиди в результате второго тура местных выборов, оппозиция также отметила победу.

Председатель Единого национального движения и кандидат в мэры столицы Ника Мелия сказал, что «оппозиция побеждает во всех крупных городах».

Он также призвал лидеров оппозиции, их представителей и избирателей защищать свои голоса, заявив, что «сейчас не время находиться в штабах».

«Те, кто имеет аккредитацию, должны войти на избирательные участки и защитить свои голоса», — добавила Ника Мелия.

В праздничных настроениях оппозиции была заметная осторожность, что с большой вероятностью вызвано экзит-поллами, проведенными по заказу телекомпании «Имеди», согласно которым кандидат в мэры Грузинской мечты Каха Каладзе победил с 57% голосов, а в Батуми, Кутаиси и Рустави кандидаты правящей партии лидируют с незначительным преимуществом.

Учитывая допустимую погрешность, небольшая разница между кандидатами видна и в результатах экзит-поллов, проведенных по заказу «Мтавари архи».

Кандидат в мэры Батуми от ЕНД Георгий Киртадзе заявил «Мтавари архи», что он верит в экзит-поллы, проводимые той же телекомпанией, поскольку настроения на месте послужили предпосылкой для этого. «Все кончено, у нас уже есть многопартийное большинство в сакребуло Батуми, и у нас есть коалиционная мэрия», — добавил он.

«Я ни на минуту не теряла веру в победу», — сказала Хатиа Деканоидзе, кандидат в мэры Кутаиси от ЕНД, подчеркнув важность защиты голоса каждого избирателя. «Сейчас нам необходимо сохранить те результаты, которые есть в Кутаиси и везде», — подчеркнула она.

Ранее в Тбилиси, Батуми, Поти и Кутаиси кандидаты в мэры от ЕНД представили единые коалиционные кабинеты местных правительств с другими оппозиционными партиями, включая Лело, Дроа и Европейскую Грузию.

