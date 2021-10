Лидеры Грузинской мечты собрались, чтобы отпраздновать победу

После закрытия избирательных участков по всей Грузии лидеры Грузинской мечты собрались перед штаб-квартирой правящей партии в Тбилиси, чтобы отпраздновать победу «во всех муниципалитетах».

Незадолго до собрания телеканал «Имеди» опубликовал проведенные по его заказу экзит-поллы, согласно которым, кандидат в мэры Тбилиси от правящей партии Каха Каладзе набрал 57% голосов, а остальные кандидаты Грузинской мечты в Батуми, Кутаиси и Рустави немного опережают своих соперников.

По результатам еще одних экзит-поллов, которые были проведены по заказу ТВ «Мтавари архи», кандидаты от ЕНД немного опередили своих соперников в Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави и Зугдиди.

«Хочу поздравить всех с победой во втором туре», — сказал своим сторонникам премьер-министр Ираклий Гарибашвили. «Теперь мы должны спокойно ждать объявления окончательных данных».

В коротком обращении председатель Грузинской мечты Ираклий Кобахидзе поблагодарил общественность за «очередную поддержку» своей политической силы. «Сегодня мы довели до конца эту победу», — добавил он.

Кандидат в мэры Тбилиси Каха Каладзе сказал, что он «очень счастлив», что Грузинская мечта одержала «достойную» победу во втором туре.

