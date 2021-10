Национальное движение обещает сформировать коалиционное правительство в Кутаиси, Батуми и Поти

Несколько оппозиционных партий и независимых политиков объединили свои силы с Единым национальным движением ко второму туру местных выборов 30 октября в Батуми, Кутаиси и Поти, пообещав сформировать коалиционные правительства. Ранее, 20 октября, Единое национальное движение и несколько оппозиционных партий дали аналогичные обещания и в отношении Тбилиси.

Батуми

В Батуми, где Георгий Киртадзе (41,96%) от Единого национального движения конкурирует с кандидатом Грузинской мечты Арчилом Чиковани (41,06%), оппозиционные партии провели заключительную презентацию.

Отметив, что оппозиционные партии уже получили большинство в Сакребуло Батуми, кандидат в мэры от ЕНД Георгий Киртадзе пообещал сформировать коалиционное правительство в случае победы.

Местный лидер партии Лело и избранный член Сакребуло Батуми Ираклий Купрадзе призвал избирателей поддержать Киртадзе. По его словам, поддержав Георгия Киртадзе избиратели поддержат Лело, Европейскую Грузию, Стратегию Агмашенебели, За единую Грузию, Дроа и коалиционное единство гражданских активистов, которые вместе с ними защищали Батуми в предыдущее десятилетие и ранее.

В Батуми кандидатами в заместители Киртадзе являются писатель и активист Генри Долидзе, независимый кандидат Гоча Гугунава и член Демократического движения – Единой Грузии Георгий Цинцкиладзе.

Кутаиси

Кандидат в мэры Кутаиси от ЕНД Хатиа Деканоидзе представила «теневой кабинет» и в качестве своих заместителей в случае победы выдвинула Ану Нацвлишвили из Лело, Имеду Клдиашвили из Гирчи – больше свободы, спортсмена Реваза Чомахидзе и бывшего члена Гирчи Темура Цамцишвили.

На презентации в Кутаиси 25 октября Деканоидзе пообещала, что предоставит НПО возможность выбрать главу Службы аудита Мэрии Кутаиси.

Бывший спикер Парламента и лидер Единой Грузии Нино Бурджанадзе, лидер партии Лело Бадри Джапаридзе и лидер Гирчи – больше свободы Зураб Джапаридзе выразили поддержку Деканоидзе.

Поти

25 октября восемь оппозиционных партий — Национальное движение, Европейская Грузия, Лело», Третья сила – Стратегия Агмашенебели, Свобода – больше свободы», Дроа, Единая Грузия и Свободная Грузия — подписали меморандум о коалиционном сотрудничестве в Поти.

На церемонии подписания кандидат в мэры Поти Гиги Угулава пообещал сформировать коалиционное правительство в случае избрания, назвав коалиционное правительство лучшим механизмом для перераспределения сил.

По его словам, они готовы сотрудничать с партией бывшего премьер-министра Георгия Гахария.

