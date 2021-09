Местные выборы — 2021: основные даты и процедуры

2 октября в Грузии пройдут выборы местного самоуправления. Ниже приведены основные процедуры и даты, утвержденные Центральной избирательной комиссией Грузии:

3 августа — начинается период избирательной кампании и вступают в силу различные правовые обязательства по предотвращению использования административного ресурса. В том числе запрещается трансляция в эфире вещателей рекламы о выполненной или запланированной работе органов государственной власти или местного муниципалитета, а также запускать новые проекты, финансируемые из бюджета.

6 августа — последний день для подачи в ЦИК заявки на участие в выборах от партий, которые уже имеют место свое представительство в Парламенте или участвовали в парламентских выборах 2020 года.

8 августа — ЦИК публикует общее количество избирателей в Грузии и в каждом избирательном округе Грузии. Партиям присваиваются порядковые номера в бюллетенях для голосования;

16 августа — Инициативные группы представляют в соответствующую избирательную комиссию мажоритарных кандидатов в мэры или депутаты сакребуло;

2 сентября — партии представляют своих кандидатов в мэры и мажоритарные депутаты, а также пропорциональные списки в соответствующие избирательные комиссии;

6 сентября — крайний срок внесения изменений в партийные списки, смены кандидатов в мэры и мажоритарные депутаты;

7 сентября — ЦИК публикует на своем сайте партийные списки, а также информацию о мажоритарных кандидатах;

22 сентября — Местные наблюдательные организации обращаются за регистрацией в соответствующую избирательную комиссию, которая принимает решение в течение пяти дней после получения заявки;

25 сентября — Международные наблюдательные организации подают заявку на регистрацию в ЦИК, которая принимает решение в течение трех дней с момента получения заявки;

27 сентября — ЦИК публикует окончательные данные об общем количестве избирателей и их распределении по округам; Представители СМИ обращаются за аккредитацией в соответствующую избирательную комиссию;

2 октября — День выборов. Избирательные участки открываются в 8:00 и закрываются в 20:00;

16 октября — Окружные избирательные комиссии подводят итоги выборов в сакребуло и мэра (кроме Тбилиси); ЦИК подводит итоги голосования по выборам мэра и Сакребуло Тбилиси и составляет итоговый протокол.

30 октября — Второй тур выборов мэра и мажоритарных депутатов, при необходимости;

15 декабря — ЦИК представляет окончательный доклад Парламенту Грузии.

