АМЮГ подготовила третий промежуточный доклад по местным выборам

Неправительственная организация Ассоциация молодых юристов Грузии (АМЮГ), 28 октября опубликовала 3-й промежуточный доклад по выборам в органы местного самоуправления 2021 года, который охватывает результаты мониторинга на период с 25 сентября по 24 октября.

За отчетный период АМЮГ стало известно о шести предположительно политически мотивированных актах насилия, включая два случая воспрепятствования деятельности политических партий, многочисленные случаи повреждения баннеров, один случай предполагаемого подкупа избирателя, два случая регистрации лиц в партийных списках без надлежащего согласия и один случай предполагаемого вмешательства в волю избирателя.

В предвыборный период первого тура местных выборов организация зафиксировала три факта насильственных действий: нападение на координатора Грузинской мечты Нону Григалашвили со стороны члена партии « За Грузию» Джондо Капанадзе; Избиение в Марнеули мажоритарного кандидата от Грузинской мечты Ровшана Искандирова и обстрел автомобиля кандидата в мэра Цагери от партии «За Грузию» Бесариона Бенделиани.

Что касается предвыборного периода перед вторым туром, назначенным на 30 октября, АМЮГ акцентировала внимание на нападении на члена Единого национального движения Нику Бачилава, на случае нападения на члена Европейской Грузии Вахтанга Кебадзе и на драке между сторонниками кандидата в мэра Рустави от ЕНД и их оппонентами перед офисом партии.

Что касается воспрепятствования деятельности политических партий, АМЮГ отметила, что автоколонны сторонников Единого национального движения, которые направлялись в Тбилиси 14 октября на запланированный митинг, во многих местах встречали противники этой партии. По заявлению организации, на кадрах видно, как они ругают людей, сидящих в автомашинах, бросая метлы и ручки от флагов. АМЮГ также заявила, что отказ от ООО «Алма» в размещении рекламного материала партии Европейская Грузия является дискриминацией по политическим мотивам.

По заявлению организации, имели место многочисленные случаи повреждения рекламных баннеров и плакатов Грузинской мечты, Национального движения и партии «За Грузию».

Что касается предполагаемого подкупа избирателей, АМЮГ заявляет, что 27 сентября мажоритарный кандидат от Грузинской мечты в округе Дзимити, Аскана и Нагомари Тите Мгеладзе одному из участков села Дзимити предположительно подарил цистерны для воды.

В докладе также говорится, что Кока Капанадзе и Софио Джоджуа обнаружили, что они были зарегистрированы в пропорциональном списке Нового политического центра – Гирчи без их согласия. АМЮГ считает, что этот факт, вероятно, содержит признаки уголовного преступления — изготовление и использование поддельного документа. Основываясь на видео, опубликованном 30 сентября Единым национальным движением, АМЮГ заявила, что члены Грузинской мечты обманным путем собрали удостоверения личности у десятков сторонников ЕНД, что является признаком предполагаемого воспрепятствования волеизъявлению на выборах.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)