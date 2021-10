АМЮГ опубликовала второй промежуточный доклад по выборам 2 октября

НПО Ассоциация молодых юристов Грузии (АМЮГ) опубликовала вчера второй промежуточный доклад миссии долгосрочного наблюдения за выборами в органы местного самоуправления 2 октября, который охватывает период с 3 августа по 24 сентября.

В докладе акцентируется внимание на 4 случаях игнорирования требований размежевания государства и партии, 5 случаях злоупотребления административным ресурсом, 2 случаях предполагаемого незаконного участия в агитации и 7 случаях подкупа избирателей, а также на предполагаемых фактах принуждения и угроз, 2 случаях мелкого хулиганства, 4 случаях политически мотивированного насилия и 2 случаях увольнения с работы по политическому признаку, а также нескольких случаях создания препятствий в деятельности политической партии.

Организация также упоминает случае ранения двух сторонников ЕНД в Дманиси, а также о случае нападения на сторонника ЕНД в Рустави и двух случаев насилия в Озургети.

По информации АМЮГ, в регионе Самцхе-Джавахети имело место предполагаемое давление со стороны правоохранителей на бизнесменов, а также угрозы в отношении кандидатов от партии Георгия Гахария и Стратегии Агмашенебели, чтобы они сняли свои кандидатуры.

Что касается предполагаемого подкупа избирателей, АМЮГ заявляет, что Грузинская мечта, Европейская Грузия, Лело и Национальное движение выступили с инициативой по оказанию помощи населению в процессе вакцинации. В организации также отметили, что Грузинская мечта раздавала продовольственные продукты населению в Цаленджиха, а активисты партии «За Грузию» восстановили волейбольную площадку в поселке Джвари.

Что касается случаев создания препятствий в политической деятельности, организация заявила, что телекомпания «Имеди» отказалась размещать рекламу Единого национального движения и Европейской Грузии. Организация также обратила внимание на случаи повреждения баннеров и плакатов Национального движения и Грузинской мечты.

Согласно докладу, Марине Абуладзе, которая работала юристом в Объединении детских садов Ахалцихского муниципалитета, и Тамар Абуладзе, которая была главой Аппарата Сакребуло Ахалцихского муниципалитета, были уволены за то, что они являлись родственниками члена партии «За Грузию».

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)