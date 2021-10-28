Мост через реку Ингури. Фото: Виктория Самаринайте для Civil.ge
Новости

Сухуми ограничил переход на подконтрольную Тбилиси территорию

28/10/2021 - 15:47
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Служба государственной безопасности Грузии сообщила 28 октября, что Сухуми «незаконно» ограничил с 28 по 30 октября включительно переход из оккупированной Абхазии на контролируемую центральными властями Грузии территорию для всех лиц, кроме тех, кто нуждается в медицинской помощи.

Согласно тому же сообщению, «такие незаконные решения часто связаны с различными надуманными причинами. В том числе с т.н. «обеспечением безопасности» на оккупированной территории в связи с проходящими выборами на подконтрольной центральным властям Грузии территории. В Службе госбезопасности отметили, что Тбилиси активировал «горячую линию» в связи с ограничениями на свободное передвижение, и предоставил информацию Миссии наблюдателей ЕС (МНЕС) в Грузии.

В СГБ также заявили, что «такие вредоносные решения российскими оккупационными силами были приняты и в связи с первым туром муниципальных выборов 2021 года».

Пункт пересечения на мосту через реку Ингури – единственный переход между Абхазией и остальной Грузией, который был закрыт ранее властями оккупированной Абхазии около года назад из опасений распространения пандемии коронавируса. Проход открылся в июле этого года.

В Гальском районе оккупированной Абхазии проживает около 30 000 этнических грузин, и они составляют подавляющее большинство населения района.

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28/10/2021 - 15:47
2 1 minute read

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