Грузия в Докладе о сближении с ЕС

Центр исследования европейской политики 25 февраля опубликовал сравнительный доклад по балканским и восточноевропейским странам, в котором приведено сравнение сближения балканских государств, а также ассоциированных с ЕС трех стран Восточного партнерства – Грузии, Украины и Молдовы – с законодательством и нормами ЕС.

В докладе, среди прочего, рассматриваются политические и правовые вопросы, а также макроэкономическая ситуация и торговая политика, и каждой стране присваивается конкретный рейтинг.

Из 3 баллов Грузия получила менее 2 баллов и была оценена как умеренно подготовленная к сближению страна. Она обогнала такие страны, как Албания, Босния и Косово*. Однако Грузия набрала меньше очков, чем Черногория, Сербия и Северная Македония.

Политические и правовые вопросы

В докладе Грузия оценивается, как «дисфункциональная демократия», поскольку страна занимает последнее место по критерию «электоральной демократии». Причиной столь низкого рейтинга аналитическая организация назвала задержание председателя Единого национального движения Ники Мелия, а также наличие обвинений о серьезных нарушениях во время парламентских выборов в октябре 2020 года.

«Оппозиционные партии требуют новых парламентских выборов, которые, если они будут проведены в соответствии с правильными стандартами, могут улучшить ситуацию», – говорится в докладе.

Следует отметить, что Грузия вместе с Северной Македонией набрала лучший балл с точки зрения верховенства закона. Обе страны довольно близки в рейтинге с тремя новыми членами Европейского Союза – Хорватией, Болгарией и Румынией. Грузия также показала лучший рейтинг с точки зрения противодействия коррупции.

Макроэкономическая деятельность, торговая политика

В докладе считается нормой, когда доля ВВП на душу населения составляет 20 тысяч долларов США. В Грузии в 2019 году этот показатель составлял 15 014 долларов США, что значительно ниже предела.

Однако Грузия, наряду с Северной Македонией, показала значительный успех в экономической политике и даже опередила трех новых членов ЕС, согласно Индексу простоты ведения бизнеса Всемирного банка.

Основываясь на показатели транзиции экономики ЕБРР, которые показывают, насколько политика страны приблизилась к современным стандартам, в докладе говорится, что Грузия находится рядом с балканскими странами, а Украина и Молдова отстают от нее. В документе также говорится, что ЕБРР поставил Грузию в числе передовых стран с точки зрения «хорошего управления».

Грузия также опередила балканские страны с точки зрения торговых мер, включая тарифы и квоты, «благодаря своей весьма открытой торговой политике в отношении товаров и услуг, а также эффективной и некоррумпированной политике».

Другие вопросы экономического сотрудничества

В докладе говорится, что Грузия «имеет действующее Соглашение с Европейским союзом по воздушному транспорту и находится в процессе сближения с законодательством ЕС в таких сферах, как автомобильные грузовые перевозки, железнодорожный и международный морской транспорт».

Однако, согласно докладу, Грузия отстает от Сербии, Черногории, Албании и Украины с точки зрения готовности к нормам ЕС в сфере охраны окружающей среды. В документе говорится, что «в стране существует серьезная проблема в связи с качеством воздуха».

Что касается реформы занятости, согласно докладу, «Грузия осуществляет много законодательных изменений, но правила безопасности на рабочем месте, особенно в горнодобывающем секторе, по-прежнему остаются слабым местом».

Следует отметить, что средний балл ассоциированных стран в сфере образования отстает от балканских стран, а Грузия и Косово* являются «слабыми исполнителями в соответствующих группах».

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)