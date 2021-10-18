Министр иностранных дел Словакии посещает Тбилиси с визитом

Министр иностранных и европейских дел Словакии Иван Корчок, который посещает Тбилиси с визитом 17-18 октября, встретился сегодня с премьер-министром Ираклием Гарибашвили, министром иностранных дел Давидом Залкалиани и спикером парламента Кахой Кучава.

Как сообщает пресс-служба Администрации правительства Грузии, Гарибашвили и Корчок поговорили об отраслевом сотрудничестве, развитии двусторонних торгово-экономических отношений и сотрудничестве в сфере туризма.

Согласно той же информации, в разговоре также был затронут вопрос евроинтеграции Грузии и подготовки Грузии к подаче официальной заявки на полноправное членство в ЕС в 2024 году. «Была подчеркнута важность более активной вовлеченности и интеграции между ЕС и Ассоциированным трио [Тбилиси, Киев, Кишинев], а также активная поддержка Словакии в этом процессе», — говорится в заявлении пресс-службы правительства.

«Словакию и Грузию связывают тесные и прочные отношения, основанные на общих европейских ценностях», — написал Гарибашвили в Twitter после встречи, добавив, что «совместными усилиями мы полностью задействуем потенциал нашего сотрудничества».

По словам министра иностранных дел Словакии, на встрече он подчеркнул, что политическая стабильность и реформы имеют решающее значение для достижения целей Грузии по членству в ЕС. «Мы также обсудили новые инициативы соседства для Южного Кавказа», — написал он в Twitter.

На встрече 18 октября Иван Корчок и его грузинский коллега Давид Залкалиани акцентировали внимание на предстоящем саммите Восточного партнерства, — сообщает МИД Грузии. Дипломаты также рассказали о ситуации с безопасностью на оккупированных территориях Грузии, о правах человека и гуманитарной ситуации, а также о произвольных задержаниях вдоль линии оккупации и незаконной «бордеризации».

It was a pleasure to host my🇸🇰 colleague @IvanKorcok &his business delegation. Discussed series of issues, inc positive dynamics of🇬🇪🇸🇰 relations, W focus on enhancing economic bonds. Informed him on grave situation in t/occupied terrs of🇬🇪. Grateful to Slovakia for their support pic.twitter.com/pvwFsnN2Eq — David Zalkaliani (@DZalkaliani) October 18, 2021

Подчеркнув, что независимая судебная система имеет «решающее значение», министр иностранных дел Словакии сказал, что он призвал власти Грузии продолжить реформы. Корчок также отметил, что в ходе встречи с грузинским коллегой речь шла о двусторонних отношениях, региональной ситуации и глобальных вызовах.

Что касается встречи с председателем Парламента Кахой Кучава, Корчок отметил, что они обсудили реализацию реформ и укрепление демократии. По его словам, они сошлись во мнении о необходимости расширения двусторонних парламентских отношений.

Министр иностранных дел Словакии вместе с министром экономики Грузии Натией Турнава проводят бизнес-форум Словакия-Грузия. Его визит завершится сегодня же.

Продолжение следует…

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