Министр обороны США посетит Грузию на следующей неделе
Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил 12 октября, что министр обороны США Ллойд Остин посетит Грузию на следующей неделе.
Министр обороны и его команда также посетят Украину и Румынию в рамках европейского турне. «Его важный визит завершиться участием в Министериале обороны в Брюсселе с союзниками и партнерами НАТО», — добавил Кирби.
Точные даты визита в Грузию пока неизвестны. Встреча министров обороны НАТО пройдет в Брюсселе 21-22 октября.
13 октября Министерство обороны Грузии заявило, что визит министра обороны США «в очередной раз подтверждает прочность стратегического партнерства США и Грузии и высокий уровень сотрудничества для укрепления партнерства, основанного на общих ценностях».
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