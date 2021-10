Министр обороны США посетит Грузию на следующей неделе

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил 12 октября, что министр обороны США Ллойд Остин посетит Грузию на следующей неделе.

Министр обороны и его команда также посетят Украину и Румынию в рамках европейского турне. «Его важный визит завершиться участием в Министериале обороны в Брюсселе с союзниками и партнерами НАТО», — добавил Кирби.

Точные даты визита в Грузию пока неизвестны. Встреча министров обороны НАТО пройдет в Брюсселе 21-22 октября.

13 октября Министерство обороны Грузии заявило, что визит министра обороны США «в очередной раз подтверждает прочность стратегического партнерства США и Грузии и высокий уровень сотрудничества для укрепления партнерства, основанного на общих ценностях».

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)