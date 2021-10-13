Министр обороны США Ллойд Остин, фото: flickr.com
Новости

Министр обороны США посетит Грузию на следующей неделе

13/10/2021 - 13:44
5 1 minute read

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил 12 октября, что министр обороны США Ллойд Остин посетит Грузию на следующей неделе.

Министр обороны и его команда также посетят Украину и Румынию в рамках европейского турне. «Его важный визит завершиться участием в Министериале обороны в Брюсселе с союзниками и партнерами НАТО», — добавил Кирби.

Точные даты визита в Грузию пока неизвестны. Встреча министров обороны НАТО пройдет в Брюсселе 21-22 октября.

13 октября Министерство обороны Грузии заявило, что визит министра обороны США «в очередной раз подтверждает прочность стратегического партнерства США и Грузии и высокий уровень сотрудничества для укрепления партнерства, основанного на общих ценностях».

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)

Tags
13/10/2021 - 13:44
5 1 minute read

მსგავსი/Related

Сенатор Риш разочарован прошедшими 2 октября в Грузии выборами

05/10/2021 - 13:19

США выступили со строгим заявлением в связи с выборами в Грузии 2 октября

04/10/2021 - 13:19

США выражают «серьезные сомнения» в приверженности правительства Грузии демократическим выборам

23/09/2021 - 12:24

Американские конгрессмены посетили с официальным визитом в Грузию

09/09/2021 - 16:54
Back to top button