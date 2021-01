Энтони Блинкен заявляет, что двери НАТО должны оставаться открытыми для Грузии

Энтони Блинкен, которого избранный президент США Джо Байден представил на должность государственного секретаря, 19 января подтвердил свою поддержку политики открытых дверей НАТО для Грузии.

«Если такая страна, как Грузия, сможет удовлетворить требованиям для вступления, и если она будет вносить вклад в нашу коллективную безопасность, то да, дверь в НАТО должна оставаться открытой», – заявил Блинкен на слушаниях в Комитете Сената США по внешним отношениям.

Блинкен заявил об этом в ответ на вопрос сенатора Рэнда Пола, который поинтересовался, поддерживает ли по-прежнему членство Грузии в НАТО кандидата на пост государственного секретаря.

«Если вы смогли успешно сделать это, то сейчас у нас была бы война с Россией», – сказал сенатор Пол Блинкену. Он также отметил, что принятие оккупированной Россией страны в НАТО было «не только провокацией», но и, согласно статье 5 Договора о коллективной обороне, стало бы причиной войны против России.

«Я думаю, напротив… Есть очень хорошая причина, по которой Россия является агрессивной по отношению к странам, которые не входят в НАТО или не находятся под зонтом НАТО. Также есть причина, по которой Россия не нападает на эти страны», – сказал Блинкен.

«Я думаю, что в прошлом мы видели, что страны, вступившие в НАТО, больше не становились объектами российской агрессии», – добавил он.

