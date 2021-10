Европейская народная партия обеспокоена состоянием демократии в Грузии

Европейская народная партия заявила, что местные выборы 2 октября вызвали озабоченность по поводу состояния демократии и свободы в Грузии.

В заявлении, опубликованном 6 октября, Европейская народная партия отметила, что «сообщения международных наблюдателей подчеркивают снижение демократических стандартов, недостаток свободной и справедливой избирательной среды, неравные условия борьбы, использование административного ресурса, а также нарушения и использование языка ненависти».

В заявлении говорится, что задержание и «политическое преследование» экс-президента Михаила Саакашвили «еще больше усиливают напряженность и политическую поляризацию» в Грузии.

Европейская народная партия заявила, что «нетолерантные и провокационные» заявления лидеров Грузинской мечты подчеркнули «наличие политически мотивированного правосудия в Грузии, что по-прежнему вызывает у нас глубокую озабоченность».

Партия призывает власти Грузии обеспечить свободные и справедливые выборы во втором туре и прекратить «преследование политических оппонентов».

«Мы будем внимательно наблюдать за вторыми турами там, где решаются судьбы крупных городов. Грузинский народ заслуживает лучшего будущего, прекращения политической конфронтации и возврата к конструктивному режиму дня», — заявила Европейская народная партия.

Партия бывшего президента Михаила Саакашвили, Единое национальное движение, является членом-наблюдателем Европейской народной партии с сентября 2008 года.

