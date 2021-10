Премьер Гарибашвили говорит о приезде Михаила Саакашвили в Грузию

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили опубликовал сегодня в Facebook письменное заявление по поводу возвращения Михаила Саакашвили в Грузию, в котором рассказывает о причинах и обстоятельствах возвращения бывшего президента в страну.

Ираклий Гарибашвили остановился на нескольких своих версиях прибытия экс-президента в Грузию, включая «желание вернуться к власти», «эгоизм», «ревность» к другим лидерам своей партии и «наркозависимость». Однако, по его словам, «самой логичной» версией все же была «твердая надежда на государственный переворот».

Премьер-министр подчеркнул, что «революционные намерения» Михаила Саакашвили «были обречены на провал», поскольку запланированный оппозицией на 3 октября «митинг в 500 человек», был бы «разогнан полицией с применением водометов или максимум, с использованием удушающего газа» и Саакашвили был бы задержан «легко».

«Саакашвили, возможно, уже не помнит, что премьер-министром больше не является Георгий Гахария, и сегодня команда власти едина, как никогда», — добавил он.

«Саакашвили сам себе пел «Миша крутой» и в свою ложь поверил сам. На самом же деле, Национальное движение — это группа неудачников с криминальными наклонностями, которые не могут ничего спланировать и управлять должным образом», — сказал Ираклий Гарибашвили.

Премьер-министр также отметил, что «в течение многих лет Национальное движение и его пропагандистские партийные телеканалы пытаются укоренить ложное восприятие о развалившемся государстве» и «сами же поверили в свою ложь».

Однако, по его словам, вместо «развалившегося государства» Михаила Саакашвили в Грузии встретила «хорошо организованная государственная система».

Он также подчеркнул, что после того, как попал в тюрьму, психическое состояние Михаила Саакашвили изменилось «радикально» — «он вошел в тюрьму с улыбкой, и теперь его не волнует ничего, кроме как выбраться из тюрьмы».

Михаил Саакашвили, который в настоящее время является гражданином Украины, покинул Грузию в 2013 году, после окончания своего второго президентского срока и через год после прихода к власти Грузинской мечты.

Помимо незаконного пересечения границы, против бывшего президента Грузии выдвинуты обвинения еще по нескольким делам. В 2018 году суд признал Саакашвили виновным в помиловании осужденных по громкому делу Сандро Гиргвлиани и по делу избиения бывшего депутата Валерия Гелашвили. Он был приговорен к 6 годам лишения свободы.

Экс-президенту также были предъявлены обвинения в растрате бюджетных средств и разгоне акции протеста в ноябре 2007 года и вторжении в телекомпанию «Имеди». Саакашвили отрицает все обвинения и считает их политически мотивированными.

В рамках расследования, начатого по делу о «незаконном пересечении» границы бывшим президентом Грузии, правоохранители задержали 3 человек по статье 375 (2) Уголовного кодекса, которая касается «непредумышленного сокрытия тяжкого преступления» и предусматривает лишение свободы на срок от 1 до 4 лет. Городской суд уже избрал для них предварительное заключение в качестве меры пресечения.

Вчера Михаил Саакашвили написал в Facebook, что вернулся в страну, чтобы «помочь нашему народу восстановить свободу и демократию».

«Я остаюсь свободным человеком за решеткой», — сказал он, добавив, что не прекратит голодовку, пока он и задержанные из-за него люди не будут освобождены. «Я очень люблю жизнь, но это будет голодовка до конца моей жизни и в любом случае», — сказал бывший президент.

Примечание: после критики со стороны оппонентов и части общественности по поводу «удушающего газа» премьер-министр позже исправил свое заявление и заменил «удушающий газ» на «слезоточивый газ». Однако старая версия поста сохраняется в истории изменений сообщений в Facebook.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)