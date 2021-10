США выступили со строгим заявлением в связи с выборами в Грузии 2 октября

В опубликованном сегодня строгом заявлении Посольство США в Грузии отмечает, что разделяет первичную оценку БДИПЧ/ОБСЕ о том, что «выборы были технически хорошо организованы, но (избирательной) среде был нанесен ущерб широко распространенными и неоднократными жалобами по поводу запугивания и подкупа голосов, давления на кандидатов и избирателей, использования гражданских наблюдателей в качестве представителей партии и неравных условий действия, в в том числе и в предвыборный период».

Посольство разделяет озабоченность БДИПЧ/ОБСЕ по таким вопросам, как «поляризованная среда в СМИ, значительный дисбаланс ресурсов, недостаточный надзор за финансами кампании, недостаточное представительство женщин в кампании, сообщения о злоупотреблении административным ресурсом и давление на журналистов». По заявлению посольства, несмотря на то что «избиратели имели возможность проголосовать в целом в мирной обстановке 2 октября, избирательный процесс — это больше, чем просто день выборов».

Посольство США заявило, что «размытая грань между государством и партийными ресурсами вызывает глубокую тревогу». «Существенные сообщения о злоупотреблениях административным ресурсом вызвали сомнения относительно общей справедливости выборов», — говорится в заявлении.

«Согласно предоставленной информации, давление на учителей, сотрудников правоохранительных органов и публичного сектора во многих городах и селах помешало им выразить свой выбор свободно», — говорится в заявлении, в котором также отмечается, что «такие нарушения часто имели место на выборах в Грузии, что совершенно несовместимо с евроатлантическими идеалами Грузии».

«Есть опасность, что эти и другие повторяющиеся нарушения на выборах станут неминуемой (данностью). Избиратели в Грузии заслуживают более высокого стандарта справедливости в избирательном процессе», — заявили в посольстве.

Кроме того, посольство высоко оценило деятельность местных организаций-наблюдателей, а именно ISFED, АМЮГ, Многонациональная Грузия и Международная прозрачность. По данным посольства, эти организации смогли «предоставить общественности тщательную и сбалансированную оценку и достоверную информацию во время кампании и в день выборов».

Посольство выразило обеспокоенность в связи с сообщениями о том, что «эти уважаемые местные НПО столкнулись с препятствиями в процессе наблюдения за выборами».

В заявлении посольства выразило обеспокоенность по поводу действий, которые «могут привести к дальнейшей поляризации и дестабилизации и без того напряженной политической ситуации». «Такие действия ставят под сомнение приверженность некоторых партий принципу, согласно которому получение или потеря политической легитимности должно происходить у урны для голосования», — говорится в заявлении.

