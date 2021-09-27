На баннере перечислены организации-члены «Коалиции за достоверность информации». Фото: страница коалиции в Facebook
Новости

НПО сформировали Коалицию за достоверность информации

27/09/2021 - 19:52
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Восемь неправительственных организаций, действующих в Грузии, сформировали «Коалицию за достоверность информации» для идентификации, мониторинга и исследования источников дезинформации.

В коалицию вошли следующие организации: Фонд развития медиа (MDF); Союз журналистов-расследователей — «Аи Факти»; Институт по освещению войны и мира (IWPR); Международное общество за справедливые выборы и демократию (ISFED); Ассоциация реформ Грузии (GRASS); Хартия журналистской этики ГРузии; Институт толерантности и разнообразия »(TDI); Институт развития свободы информации (IDFI).

По заявлению коалиции, «с целью предотвращения ожидаемых угроз дезинформации» на местных выборах 2 октября, она будет действовать скоординированно для выявления фактов дезинформации и попытаться отреагировать на «тех вредных внешних или внутренних субъектов, которые используют дезинформацию, чтобы разделить общество и вызвать противостояние».

Коалиция была сформирована при поддержке USAID и Zinc Network.

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27/09/2021 - 19:52
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