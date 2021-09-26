Премьер-министр Ираклий Гарибашвили выступает перед Генассамблеей ООН, Нью-Йорк, США, 24 сентября, 2021 года. Фото: пресс-служба правительства Грузии
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Гарибашвили завершил визит в Нью-Йорк

26/09/2021 - 16:37
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Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 25 сентября завершил свой визит в Нью-Йорк, где он принял участие в заседании Генассамблеи ООН и встретился с иностранными лидерами.

Последняя двусторонняя встреча премьер-министра состоялась 24 сентября с греческим коллегой Кириакосом Мицотакисом. Стороны обсудили торгово-экономические отношения и роль туризма в постпандемическом восстановлении экономики.

Как сообщает пресс-служба Администрации правительства Грузии, премьер-министр подтвердил приверженность Грузии процессу европейской и евроатлантической интеграции.

Вице-премьер и министр иностранных дел Давид Залкалиани, который также входил в грузинскую делегацию, завершил свой визит встречей с несколькими коллегами. 24 сентября он встретился с министрами иностранных дел Чешской Республики, Дании, Эстонии, Кыргызстана, Сингапура, Кот-д’Ивуара, Руанды и Ганы.

В ходе встречи с чешским коллегой Якубом Кулханеком стороны обсудили вопросы углубления торгово-экономических отношений. По информации МИД Грузии, в стратегии Чешского агентства развития на 2018-2023 годы Грузия входит в список приоритетных стран.

Со своей стороны, министр иностранных дел Чехии подтвердил готовность своей страны помочь Грузии в установлении более тесных связей с Евросоюзом и НАТО.

Визит грузинской делегации в США начался 20 сентября.

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26/09/2021 - 16:37
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