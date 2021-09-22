Гарибашвили участвует в сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 20-25 сентября участвует в 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, где он выступит с речью 24 сентября.

В рамках двусторонних встреч глава правительства Грузии вместе с другими официальными лицами уже встретился с канцлером Австрии, президентом Турции, президентом Польши, премьер-министром Кувейта и министром иностранных дел Венгрии.

На встрече с канцлером Австрии Себастьяном Курцем 21 сентября речь шла о продвижении Грузии на пути к европейской интеграции, а также о предстоящем саммите Восточного партнерства. Лидеры также обсудили экономический и инвестиционный план ЕС для региона Восточного партнерства, сосредоточив внимание на важной роли Грузии в усилиях по эвакуации из Афганистана.

После двусторонней встречи премьер-министр принял участие в диалоге на высоком уровне по Афганистану, организованном канцлером Австрии, где он отметил, что «Грузия полностью поддерживает решение международного сообщества поддержать афганский народ и по-прежнему остается рядом с НАТО и ее союзниками после завершения Миссии твердой поддержки».

Many thanks @GharibashviliGe for our good meeting and for participating at today's high-level roundtable on #Afghanistan! #Austria and #Georgia enjoy excellent bilateral relations and we work closely together in the fight against the #COVID19 pandemic. pic.twitter.com/2LbhG9KEN7 — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) September 21, 2021

В тот же день премьер-министр Гарибашвили встретился с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, где стороны обсудили события в регионе. По словам Гарибашвили, как сообщает пресс-служба правительства Грузии, главная цель Грузии — поддержание мира и стабильности в регионе.

President @RTErdogan, who is in New York for the 76th session of the United Nations General Assembly, met with Prime Minister Irakli Garibashvili of Georgia at the Turkevi Center. pic.twitter.com/fg6ApeQb0e — Turkish Presidency (@trpresidency) September 22, 2021

В беседе также были затронуты договоренности, достигнутые между Арменией и Азербайджаном при посредничестве премьер-министра Грузии и при участии США, в результате чего граждане Армении были освобождены, а карты заминированных территорий были переданы Азербайджану. Было отмечено, что данное соглашение является хорошей основой для дальнейшего сотрудничества между соседями. Стороны также обсудили вопросы углубления стратегического партнерства, в том числе политических, экономических и торговых отношений.

В рамках визита Премьер-министр Грузии принял участие в мероприятии, организованном президентом Польши Анджеем Дуда, которое прошло в формате рабочего обеда. Как сообщает пресс-служба Администрации правительства Грузии, в ходе встречи стороны обсудили важность формата Ассоциированного трио и роль Польши, как одной из важных стран ЕС, с точки зрения поддержки Ассоциированного трио.

Excellent dinner w/@AndrzejDuda, @sandumaiamd. Had chance to lay out our vision on enhanced engagement and integration between the Associated Trio & the 🇪🇺. Grateful to our 🇵🇱friends for pushing forward 🇬🇪’s 🇪🇺 integration. pic.twitter.com/fJkqqiDl3x — Irakli Garibashvili (@GharibashviliGe) September 22, 2021

21 сентября Гарибашвили встретился с премьер-министром Государства Кувейт шейхом Сабахом Халид Аль-Хамад Аль Сабахом. Помимо прочего, стороны обсудили важность открытия посольства Кувейта в Тбилиси.

Вместе с премьер-министром Грузии в Нью-Йорке также находятся вице-премьер и министр иностранных дел Давид Залкалиани, министр образования и науки Михаил Чхенкели и глава Администрации правительства Илья Дарчиашвили.

21 сентября в рамках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Давид Залкалиани встретился со своим венгерским коллегой Петером Сийарто. Министры подчеркнули хорошую практику сотрудничества между Грузией и Венгрией в борьбе с Ковид-19 и выразили готовность продолжить дальнейшую координацию в этом процессе. На встрече также обсуждалась важность расширения диалога с Вышеградской группой. По сообщению МИД Грузии, Залкалиани выразил надежду, что Вышеградская группа продолжит поддерживать приоритетные вопросы Грузии под председательством Венгрии.

Began #UNGA76 bilateral meetings W my 🇭🇺 colleague Peter Szijjarto. Had an interesting exchange abt positive dynamics of our coop& prospects for its development. Stressed successful p'ship in the fight against #COVID19 &discussed the recent humanitarian evacuation in Afghanistan. pic.twitter.com/xaDgmglcDG — David Zalkaliani (@DZalkaliani) September 22, 2021

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