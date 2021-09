Кто будет наблюдать за местными выборами 2021 года

Наблюдение за выборами со стороны международных и местных неправительственных организаций стало обычным явлением в последние десятилетия несмотря на то, что масштабы миссий по наблюдению все больше сокращаются. Это связано с финансовыми ограничениями многих международных организаций, отчасти из-за принципиального противодействия со стороны авторитарных режимов, таких как Россия, по отношению к таким организациям, как ОБСЕ/БДИПЧ, на которые они не имеют прямого влияния. Распространение пандемии еще больше сократило количество миссий по наблюдению. Поэтому в первую очередь возникла необходимость отказаться от наблюдения за местными выборами.

Этого не произошло в Грузии, где выборы в органы местного самоуправления 2 октября должны были решить судьбу досрочных выборов 2022 года. Согласно договоренности, достигнутой 19 апреля между оппозицией и правящей партией при посредничестве ЕС, новые парламентские выборы должны были состояться в том случае, если Грузинская мечта получила бы менее 43% по пропорциональным правилам. Несмотря на то, что правящая партия в одностороннем порядке вышла из соглашения в июле, оппозиция и ее сторонники рассматривают предстоящие выборы как референдум о легитимности правящей партии.

Политическая напряженность не снизилась и после выборов в октябре 2020 года, когда разногласия по поводу масштабов и последствий нарушений на выборах переросли в многомесячный правительственный кризис. Чтобы избежать подобных разногласий, важно точно идентифицировать каждое возможное нарушение. Таким образом, в этом году наблюдение за выборами имеет большое политическое значение.

По состоянию на 14 сентября в Центральной избирательной комиссии Грузии зарегистрировано 29 миссий международных и 64 миссии местных наблюдателей. Крайний срок регистрации — 25 и 22 сентября, соответственно. Ниже представлена ​​информация об основных наблюдателях за выборами.

Международные миссии

ОБСЕ/БДИПЧ

Из-за пандемии коронавируса избирательная миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ/ОБСЕ) была значительно сокращена во время прошлогодних парламентских выборов. БДИПЧ ограничило миссию по наблюдению за выборами в Грузии к октябрьским парламентским выборам, оставив в стране только ключевых экспертов и долгосрочных наблюдателей. К выборам в этом году МНВ БДИПЧ/ОБСЕ начала свою миссию по выборам 26 августа, и ее команда, которая объединяет 12 экспертов и 30 долгосрочных наблюдателей, будет размещена по всей стране с 4 сентября. Кроме того, БДИПЧ планирует запросить о прибытии 350 краткосрочных наблюдателей из государств-участников ОБСЕ в дни, предшествующие выборам.

В процессе наблюдения БДИПЧ опубликует один промежуточный доклад, а на следующий день после выборов — проведет пресс-конференцию, посвященную предварительным результатам и выводам по выборам. БДИПЧ представит окончательный доклад и рекомендации примерно через 2 месяца после окончания избирательного процесса.

НДИ, МРИ

Национально-демократический институт (НДИ) и Международный республиканский институт (МРИ) США открыли долгосрочные миссии по наблюдению за предстоящими выборами в местные органы власти в начале сентября. 8 сентября МРИ запустил Международную миссию технической оценки выборов. Это международная группа из 4-х долгосрочных наблюдателей, которые обсудят все этапы избирательного процесса и опубликуют заявления о результатах. В течение шести недель приглашенные долгосрочные наблюдатели будут оценивать предвыборные кампании, день выборов и поствыборный период, уделяя особое внимание избирательным администрациям, реализации избирательных реформ 2021 года, свободе и прозрачности СМИ, кампаниям и финансированию политических партий, а также вовлечению малопредставленных групп.

Наблюдательная миссия НДИ, открывшаяся 6 сентября, состоит из трех долгосрочных наблюдателей и директора миссии. Миссия сосредоточится на ключевых вопросах, связанных с выборами, включая агитацию, организацию выборов, СМИ и информационное пространство, гендер и вовлеченность, а также влияние Ковид-19 на выборы. Миссия по оценке прибыла в Тбилиси несколько дней назад и пробудет в Грузии до конца дня выборов.

Другие международные миссии

К другим, более ограниченным международным миссиям по наблюдению относятся дипломатические миссии, расположенные в Грузии, а также делегации, отправленные с этой целью из разных стран. На днях депутат Европарламента Марина Кальюранд заявила, что Европарламент отправит делегацию в Грузию для наблюдения за выборами самоуправления. Состав и масштаб миссии пока неизвестны. Традиционно, хотя и не всегда, миссия Европарламента работает вместе с БДИПЧ/ОБСЕ.

Местные наблюдатели

Как правило, основные грузинские наблюдательные организации более широко представлены на избирательных участках, чем международные миссии. В беседе с «Civic Georgia» главы миссий заявили, что из-за политического контекста они будут представлены более широко в этом году, чем на любых предыдущих выборах в самоуправление, подчеркнув, что недавние изменения в избирательном законодательстве позволяют использовать новые подходы к наблюдению за выборами.

Международное общество за справедливые выборы и демократию

Самую крупную местную миссию возглавляет НПО «Международное общество за справедливые выборы и демократию» (ISFED), которая открыла свою миссию по долгосрочному наблюдению в начале июля и публикует регулярные доклады как по неофициальному, так и официальному периоду кампании, а также о мониторинге соцсетей. В составе миссии 73 долгосрочных сотрудника, а также 1400 краткосрочных наблюдателей, которые будут наблюдать за процессом голосования, в том числе на 1000 избирательных участках и 120–130 за пределами, а остальные будут развернуты в 80 мобильных группах и 73 окружных избирательных комиссиях.

Директор ISFED Нино Долидзе заявила «Civil Georgia», что организация будет наблюдать за кампанией, днем голосования и периодом после выборов, включая апелляции и подсчет голосов во время обоих туров. ISFED снова станет единственной организацией, которая проведет параллельный подсчет голосов, который будет включать результаты голосования по пропорциональному партийному списку, а также по выборам мэра Тбилиси.

Долидзе также сказала, что недавние изменения в избирательном законодательстве позволят им проводить дополнительный мониторинг в радиусе 100 метров за пределами избирательных участков, а поскольку процесс подсчета голосов будет записываться на видео, записи могут быть привлечены в качестве доказательств в процессе дальнейшего рассмотрения споров. Она подчеркнула, что миссия в этом году более масштабная, чем миссия на предыдущих местных выборах, и причиной этого она назвала политическое значение предстоящих выборов.

Международная прозрачность — Грузия (TI)

НПО «Международная прозрачность – Грузия» также развернет в этом году более крупную миссию, чем на предыдущих местных выборах. Директор организации Эка Гигаури сказала «Civil Georgia», что это произошло из-за нового политического контекста, в том числе отличающихся ожиданий партий и сосредоточения внимания оппозиции на пороге в 43%.

TI Грузия начала долгосрочную миссию в составе 10 наблюдателей сразу после начала избирательной кампании. До дня ​​голосования организация опубликует два доклада о злонамеренном использовании административных ресурсов и партийном финансировании. Кроме того, будет вестись живой блог, в котором будет размещаться информация о нарушениях.

Что касается дня выборов, у организации будет до 300 наблюдателей, в том числе 200 наблюдателей на избирательных участках по всей стране и 40 мобильных групп. Организация также будет вести наблюдение за выполнением новых избирательных ограничений, введенных законодательными изменениями.

Ассоциация молодых юристов Грузии (АМЮГ)

АМЮГ будет проводить долгосрочный мониторинг с помощью девяти региональных офисов, расположенных по всей Грузии. В ходе как долгосрочных, так и краткосрочных наблюдений организация будет акцентировать внимание на т.н. «проблемные муниципалитеты», в том числе на тех участках и округах, где была высокая конкуренция на предыдущих выборах или случаи принуждения или использования других незаконных средств во время текущей избирательной кампании.

Региональные офисы будут открыты и в день голосования, и любая информация будет распространяться через тбилисский офис. В краткосрочной миссии организация будет иметь 350 наблюдателей, как в стационарных, так и в мобильных группах.

В день выборов миссия охватит около трети участков, открытых по всей стране. Наблюдатели АМЮГ будут размещены в окружных избирательных комиссиях и в Центральной избирательной комиссии с 20.00, где они будут наблюдать за процессом получения итоговых протоколов и других документов.

Общественное движение — Многонациональная Грузия

«Многонациональная Грузия» по-прежнему сконцентрирует свои усилия на восточных/южных регионах страны, включая все муниципалитеты в регионах Квемо Картли и Самцхе-Джавахети, а также части Кахетии и Шида Картли. Долгосрочная наблюдательная миссия с участием 21 наблюдателя началась в июне и сосредоточена в основном на злоупотреблении административным ресурсом. Организация уже опубликовала предвыборный промежуточный доклад.

Глава организации Арнольд Степанян сообщил «Civil Georgia», что в ходе кампании Многонациональная Грузия будет внимательно следить за участием этнических меньшинств в избирательном процессе, в том числе на всех уровнях избирательных комиссий, а также за гендерным представительством в районах проживания меньшинств и предоставлением надлежащей информации на языках этнических меньшинств. Что касается дня голосования, организация направит 300 краткосрочных наблюдателей, чтобы сосредоточить внимание на всех вопросах, связанных с выборами.

Другие местные инициативы

Прошлогодние разногласия по поводу легитимности результатов выборов побудили политические партии и гражданских активистов предпринять индивидуальные усилия по мониторингу нарушений. Например, движение «Позор» вместе с «Ассоциацией общественных инициатив» создало «Гражданскую избирательную комиссию» для мониторинга и реагирования на возможные нарушения на местных выборах, а также альтернативного подсчета голосов и отчетности.

