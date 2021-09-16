Министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури. Фото: police.ge
Новости

Министр внутренних дел встретился с послами ЕС и стран-членов организации

16/09/2021 - 16:49
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Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури провел виртуальную встречу с послом ЕС в Грузии Карлом Харцелем и послами стран-членов организации.

Как сообщили 16 сентября в МВД Грузии, на встрече стороны обсудили предстоящие 2 октября местные выборы и «говорили о важности проведения избирательного процесса в безопасной и свободной среде».

Согласно тому же сообщению, министр проинформировал европейских партнеров о продолжающемся расследовании массового насилия на почве гомофобии 5-6 июля этого года.

Помимо посла ЕС во встрече участвовали послы Австрии, Германии, Франции, Италии, Латвии, Литвы, Польши, Швеции и Словении, а также представители посольств Бельгии, Болгарии, Греции, Венгрии и Нидерландов.

После гомофобного насилия 5 июля в центре Тбилиси полиция задержала 27 человек, участвовавших в организованном насилии. Однако 6 сентября народный защитник Нино Ломджария заявила, что даже спустя два месяца после событий 5 июля правоохранительные органы никому не предъявили обвинений в организации насилия.

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16/09/2021 - 16:49
3 1 minute read

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